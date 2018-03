Suhorski Pozdrav pomladi

23.3.2018 | 07:55

Dolnji Suhor pri Metliki - Ko pripravijo prireditev v kulturnem domu na Dolnjem Suhorju pri Metliki, se skoraj ne zgodi, da ne bi bila dvorana polna do zadnjega kotička. Tako je bilo tudi včeraj zvečer, ko je celo zmanjkalo sedišč.

Članice krožka ročnih del so namreč skupaj s podružnično šolo na Suhorju pripravile prireditev Pozdrav pomladi. Medtem ko so otroci razveselili s prisrčnim kulturnim programom, pa so ženske pripravile razstavo vezenih, pletenih in drugih izdelkov. Prisotne je pozdravila tudi ravnateljica metliške osnovne šole Željka Janjac, ki je poudarila, da je dogodek namenjen predvsem materam in vsem ostalim ženskam ob njihovih dveh marčevskih praznikih. Ob koncu so pripravili še družabno srečanje, na katerem ni manjkalo domačih kulinaričnih dobrot.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

