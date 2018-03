Črnomaljci povedali, kaj in kje jih žuli

23.3.2018 | 09:10

Črnomelj - V Črnomlju je bil včeraj zbor krajanov krajevne skupnosti (KS) Črnomelj, v kateri v naseljih Vranoviči, Dolenja vas, Vojna vas, Zastava, Svibnik in Črnomelj živi 6.100 prebivalcev, kar je le nekoliko manj kot polovica vseh črnomaljskih občanov. V lanskem letu je bil krajevni proračun težak 32.000 evrov, dobro polovico denarja pa so namenili za naložbe. Največ ga je šlo za urejanje otroških igrišč po Črnomlju, s čimer bodo nadaljevali tudi letos. Opraviti morajo še nekaj del na igrišču v naselju Drage ter urediti otroško igrišče v Loki. Po besedah predsednika KS Jake Birkelbacha pa bodo letos obnovili tudi partizanski spomenik pri vranoviškem mostu.

Županja Mojca Čemas Stjepanovič je predstavila dela, ki jih je v lani in ki jih bo letos v KS Črnomelj opravila občina. Prednost bodo imele ureditev Ulice na utrdbah, če bo mogoče dobiti zemljišča, Ulice Mirana Jarca in stare obvoznice na Čardaku ter ureditev dokumentacije za ureditev Grajske ceste.

Krajani pa so opozorili na marsikaj, kar je na prvi pogled morda obrobno, a je za njihovo normalno življenje izrednega pomena. Pa naj gre za pločnike, javno razsvetljavo, kanalizacijo, stopnice, ceste, parkirišča, brv čez Lahinjo, kolesarske steze. Opozorili so tudi na nevarne točke v črnomaljskem prometu.

Ko je že kazalo, da imajo težave in potrebe le v mestu, pa se je oglasil še krajan Vranovičev, ki je predstavil življenje v vasi, odkar so se pred šestimi leti v vas naselili Romi. V hišici, ki bi bila komaj dovolj velika za tri ljudi, jih živi več kot 10. Nihče niti natančno ne ve, koliko jih je, ker jih krajanom še ni uspelo prešteti. Kot je dejal, se zaradi njih noben krajan več ne sprehaja po pločnikih in ne hodi na športno igrišče, ker Romi kričijo, žalijo, grozijo. Ko pa so vaščani dvignili glas proti njim, so krajane skoraj zaprli. Kot je povedal Birkelbach, je bil od leta 2012 v zvezi z vranoviškimi Romi le enkrat povabljen na policijsko postajo, pa še takrat je bil prisoten le en prebivalec Vranovičev.

Prisotni so izpolnili tudi anketo o življenju in njegovi kakovosti v Črnomlju, podatke pa bodo uporabili pri pripravi Strategije razvoja v črnomaljski občini v letih od 2018 do 2025.

Besedilo in fotografij: M. Bezek-Jakše

Galerija













starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj Oceni Grega Razvojni projekt obnovitev partizanskega spomenika na Vranovičih bo spet Jakec fin honorar dubu za organizacijo in lep glas 2h nazaj Oceni Klemen Kdaj boš pa Jaka postavu obelezje za genocid nad Romi nad Maverlenom bo tud dober honorar za dogodek 2h nazaj Oceni luna "Kot je povedal Birkelbach, je bil od leta 2012 v zvezi z vranoviškimi Romi le enkrat povabljen na policijsko postajo, pa še takrat je bil prisoten le en prebivalec Vranovičev." Bolj ponižujočega in nizkotnega argumenta glede perečega vprašanja res niste mogli podati. Žalostno. Preglej samo prijavljene komentatorje