Na Straži pri Raki v dobrih dveh urah dvakrat gorelo

23.3.2018 | 08:30

Gasilci PGE Krško in PGD Senuše so sinoči imeli veliko dela na Straži pri Raki, neuradno smo izvedeli, da gre za romsko naselje Rimš. Zagoreli sta dve bivalni leseni baraki, prvič ob 19.33 in drugič ob 22.08. Obe, prvo v velikosti 7X4 metrov in drugo, veliko 6x5 metrov, je ogenj popolnoma uničil. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, s termo kamero pregledali prostore, nudili razsvetljavo in opravili še nekaj drugih potrebnih del. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Senuše.

Ogenj uničil ostrešje hiše

Ob 12.51 pa je v Smolenji vasi v občini Novo mesto zagorelo ostrešje starejše nenaseljene hiše. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Smolenja vas in Šmihel-Novo mesto so pogasili ogenj, ki je uničil ostrešje hiše, velikosti 11 x 5 metrov. Zgorelo je tudi nekaj sena in slame. Dežurni delavec Elektra je izklopil elektriko. Gasilci PGD Smolenja vas so ostali na gasilski straži. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

M. Ž.