Kulturno društvo Severina Šalija izdalo prvo knjigo

23.3.2018 | 10:45

S pisateljico Marinko Miklič se je pogovarjal Milan Markelj.

Novo mesto - Lani ustanovljeno Kulturno društvo Severina Šalija je sinoči v atriju Knjižnice Mirana Jarca pripravilo že 6. Šalijev večer, ki je bil nekaj posebnega. Osrednja gostja, pisateljica Marinka Marija Miklič iz Novega mesta, je namreč predstavila svojo drugo knjigo z naslovom V kamen vklesano, ki je prva knjiga, ki jo je izdalo društvo.

Kot je povedal voditelj prireditve Franci Koncilija, se društvo loteva tudi izdajateljske dejavnosti, ki bo poleg organiziranja Šalijevih večerov, ohranjanja in negovanja slovenskega jezika omogočila večjo prepoznavnost domačim kulturnim ustvarjalcem na Dolenjskem, v Beli krajini in širše.

Dr. Milček Komelj

Pohvalnih besed o knjigi, v kateri pisateljica v sedemnajstih kratkih zgodbah prinaša portrete zanimivih ljudi iz Marinkinega otroštva, je bil predsednik KD Severina Šalija akademik dr. Milček Komelj. V knjigi je napisal spremno besedo in poudaril, da ima delo v Kamen vklesano poleg literarnega tudi narodopisni in kulturno-zgodovinski pomen. Marinkino pisanje pa v njem prebudilo tudi osebne spomine.

Marinka je prejela mnoge čestitke in šopke rož, tudi od Francija Koncilije iz KD Severina Šalija.

Sicer pa so obiskovalci - prišlo jih je kar okrog sto - lahko o pisateljici, ki je doma s Štrita v škocjanski občini, in njeni novi knjigi kratkih zgodb več izvedeli v pogovoru avtorice z Milanom Markljem, ki je knjigo tudi oblikoval in pripravil za tisk. Tako je Marinka povedala, kaj jo je spodbudilo k pisanju, ali so njeni literarni junaki avtentični in resnični ljudje ali plod literarne domišljije, kaj o teh likih in zgodbah pravijo domačini iz bučklanarskega konca, od kod tako zanimiv naslov knjige, kako je v današnjih časih sploh izdati knjigo, itd. Za pokušino je Rezka Povše iz literarne sekcije Snovanja Društva upokojencev Novo mesto, katere članica je tudi Mikličeva, doživeto prebrala nekaj odlomkov iz knjige.

Za prijetno vzdušje so poskrbeli pisateljičini vnuki.

Dogodek je popestril glasbeni nastop pisateljičinih vnukov iz skupine NON + ULTRA iz Domžal, številni obiskovalci pa so ob dobrotah še radi poklepetali in mnogi odšli domov z novo knjigo Marinke Marije Miklič, ki je namignila, da to skoraj gotovo ni njena zadnja.

Besedilo in foto: L. Markelj

