Zgodovina in vaške značilnosti na ponojih

23.3.2018 | 12:20

Del članov sveta krajevne skupnosti pred panoji naselij.

Nastopili so tudi najmlajši.

Program so popestrili člani gledališke skupine P.L.I.N.

Dolenje Selce - V krajevni skupnosti Knežja vas v občini Trebnje so sinoči pripravili prireditev ob prihajajočem materinskem dnevu, ki so jo združili z odkritjem razstavnih panojev, na katerih so predstavljena naselja v krajevni skupnosti.

»Na panojih je ena fotografija vasi iz zraka, ki jo dopolnjujejo fotografije vaških značilnosti in posebnosti. Vsako vas smo opisali in spodaj tudi zapisali podatke o številu prebivalcev od leta 1869 naprej,« je panoje predstavil predsednik krajevne skupnosti Knežja vas Alojz Špec. Namen tega je, da ljudje spoznajo tudi druga naselja, pravi Špec. »Svojo vas že poznajo, sosednje pa že ne več tako podrobno. Prav je, da se v naši skupnosti naselja med seboj dobro poznajo, o njihovi zgodovini pa bodo lahko brale tudi naslednje generacije.«

Pri raziskovanju vasi so naleteli na mnoge posebnosti. »Mene je najbolj presenetilo to, da so pred leti v podzemni jami pri naselju Luža našli človeško ribico,« pravi predsednik krajevne skupnosti in dodaja, da so ugotovili tudi, da so bili tukaj ljudje nastanjeni že v času rimskega cesarstva, kajti obstajajo zapisi, da so v Gorenjem Kamenju našli rimske grobove. Na Kozjeku so ohranjene ruševine srednjeveškega gradu, na katerega se nanaša tudi povest Josipa Jurčiča Jurij Kozjak slovenski janičar, v Dolenjem Kamenju pa kal, ki so ga uporabljali graščaki s Kozjeka že pred 600 leti. V Mali vasi je rojstna hiša slovenskega misijonarja in jezikoslovca Friderika Ireneja Barage, o čemer priča tudi kamnita tabla na njenem pročelju. Na Občinah je ohranjena Jurjeva domačija, muzej na prostem in spomenik lokalnega pomena.

Krajevna skupnost Knežja vas obsega devet naselij, v katerih skupaj živi okrog 450 ljudi. Kot je dejal Špec, se le nekateri ukvarjajo s kmetijstvom, večin se jih vozi na delo drugam. Po njegovih besedah je število prebivalcev od leta 1900 do začetka druge svetovne vojne naraščalo, potem je začelo padati, od leta 2000 pa znova narašča.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija