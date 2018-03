Sevniške flavtistke najboljše na tekmovanju Svirel

23.3.2018 | 09:00

Kvartet flavt Roš'ce: Neli Markl, Anika Simončič, Elizabeta Požun, Ines Bizjak

Trio flavt Metuljčice: Zala Kovaljev, Anja Cesar, Žanin Cesar

Goriška Brda, Sevnica - Pred kratkim je v Vili Vipolže v Goriških Brdih potekalo 9. mednarodno glasbeno tekmovanje in festival za soliste ter komorne skupine Svirel, ki sta se ga udeležili tudi dve odlični skupini mladih, nadarjenih flavtistk iz Glasbene šole Sevnica.

Trio flavt Metuljčice (Zala Kovaljev, Anja Cesar, Žanin Cesar) in Kvartet flavt Roš'ce (Neli Markl, Anika Simončič, Elizabeta Požun, Ines Bizjak) sta pod vodstvom in mentorstvom flavtistke prof. Pije Hočevar, magistre flavte, navdušila mednarodno žirijo in dosegla dva odlična uspeha.

Trio Metuljčice je s 97 točkami postal absolutni zmagovalec kategorije Elementary ter osvojil zlato plaketo, kvartet Roš'ce pa je s 96 točkami osvojil zlato plaketo v kategoriji Intermediate.

Trio Metuljčice se je mednarodni žiriji z uveljavljenimi profesorji in koncertanti predstavil z živahnim plesom Gigue in elegantnim valčkom Limonaire francoskega skladatelja M. Berthomieuja, ter s prav za njih napisano skladbo Pripovedka o Vetru in soncu dolenjskega skladatelja Ernesta Mikliča, ki je njihov nastop še dodatno obogatila, tako iz tehničnega kot iz muzikalnega vidika. Trio deklet, katerega povprečna starost je 10,3 leta, je komisijo prepričal tako s tehnično odličnostjo, kot tudi z zrelo muzikalno interpretacijo in iskrivim (srčnim) nastopom.

Kvartet Roš'ce je v svoj nastop vključil lahkoten in doživet Lov, skladatelja G. Ph. Telemanna, nadaljeval z 2. stavkom Suite mladim (Spominjam se), slovenskega skladatelja B. Puciharja in ga energično zaokrožil s Parafrazami romantičnega skladatelja E. Kronkeja. Kvartet je žirijo osvojil z neverjetno intonančno stabilnostjo, prefinjenim prelivanjem melodij, doživetim pripovedovanjem vsake posamezne skladbe in si tako zasluženo priigral zlato plaketo.

Trio in kvartet vadita pod mentorstvom prof. flavte Pije Hočevar, uspešni in nadarjeni skupini mladih flavtistk pa predstavljata kar polovico razreda učenk prof. Hočevar. Uspeh kvarteta je veliko priznanje tako za profesorico kot delovanje Glasbene šole Sevnica.

Da sta uspeha flavtistk res izjemna, priča dejstvo, sta uspeha obe skupini dosegli na največjem mednarodnem glasbenem tekmovanju v Sloveniji, ki se s 780 prijavljenimi glasbeniki uvršča v središče največjih srednjeevropskih mednarodnih glasbenih tekmovanj. Letos je bilo nanj prijavljenih rekordno število udeležencev iz 22 držav.

Mentorica prof. Pija Hočevar je glasbeno pot začela v Glasbeni šoli Marjana Kozine v Novem mestu z učenjem blokflavte, prečne flavte in kasneje še klavirske harmonike ter solopetja. Leta 2012 je z odliko diplomirala v razredu prof. Mateja Zupana na Akademiji za glasbo v Ljubljani, magistrirala pa na Konservatoriju za glasbo v Maastrichtu. Je dobitnica številnih priznanj doma in v tujini, kot solistka in komorna glasbenica.

