Delovna nesreča v vinogradu; kuril odpadke in zakuril še objekt

23.3.2018 | 10:00

Voznik je padel s traktorja. (Foto: PGE Krško)

Že sinoči smo poročali o delovni nesreči v Podbočju. Zdaj je poročilo poslala tudi Alenka Drenik s PU Novo mesto, ki pravi, da so bili policisti Policijske postaje Krško okoli 8.30 obveščeni o nesreči pri delu s traktorjem v Brezovici v Podbočju. Opravili so ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah naj bi 45-letni moški opravljal dela s kmetijskim traktorjem v vinogradu. Na strmem pobočju naj bi traktor pričel drseti po strmini navzdol, moški pa je padel iz vozila in se poškodoval. Oskrbeli so ga v brežiški bolnišnici.

Včeraj okoli 12. ure so bili novomeški policisti obveščeni o požaru kmetijskega objekta v Smolenji vasi. Požar je v celoti zajel starejši zapuščen objekt, nastalo je za okoli 3.000 evrov škode. Policisti so ugotovili, da je 29-letni moški v bližini objekta zakuril odpadke in se oddaljil od ognja, ki se je razširil. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Odpeljali TV, nakit, denar, prenosnik in elektromotorje

Policisti so na območju Grosupljega včeraj obravnavali dva vloma v hiši. V enem primeru so neznanci odnesli televizor in lastnika oškodovali za okoli 1.300 evrov, v drugem pa nakit, denar ter prenosni računalnik in lastnika oškodovali za okoli 4.000 evrov. Na Cikavi so vlomili v skladišče podjetja in odtujili elektromotorje, pri čemer je nastalo za okoli 1.600 evrov materialne škode.

J. A.