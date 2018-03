Oratorijski dan

23.3.2018 | 09:50

Sevnica - Postni čas je v krščanstvu del leta, v katerem se z molitvijo, odpovedovanjem in dobrimi deli kristjani pripravljajo na veliko noč. Ker je bil marčevski oratorijski dan ravno dva tedna pred največjim krščanskim praznikom, so ga v salezijanskem mladinskem centru Sevnica posvetili postnem času in veliki noči.

Ob devetih so se zbrali v Salezijanskem mladinskem centru Sevnica, kjer so se prešteli in se tokrat namesto bansa razgibali z aerobiko. Po nekaj pesmih so imeli kviz o postu, ki ga je pripravil župnik Jože, nato so sledile delavnice. Otroci so lahko izbirali med izdelovanjem lesenih križev in ustvarjanjem kaktusov iz jajčnih lupin ter zajčkov iz papirja. Po delavnicah so pojedli umešana jajca in se do konca oratorijskega dne zabavali na veliki igri, ki je bila osnovana na križevem potu.

Animatorji vabijo vse otroke in mlade na naslednji oratorijski dan, ki bo v soboto, 21. aprila, saj vedo, da je pomembno, da otroci svoj prosti čas preživljajo koristno, ustvarjalno, zabavno in ne v družbi telefonov in moderne tehnologije.

Tinkara Jene,

foto: Jože Brečko