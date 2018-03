Otroci vrtca Najdihojca obiskali Narodno galerijo

23.3.2018 | 10:00

Ljubljana, Dobova - Pomlad se že prebuja. Tudi otroke iz vrtca Najdihojca pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova pomladansko sonce vabi k raziskovanju.

V četrtek, 15. marca, so se otroci iz skupin Zvezdice in Čebelice, ter starejši otroci iz skupine Palčki, v spremstvu svojih vzgojiteljic z avtobusom odpeljali v našo prestolnico. Namen obiska je bil ogled Narodne galerije, nato pa še kratek sprehod po centru Ljubljane in ogled nekaterih znamenitosti. Že ob vstopu v zgradbo, so otroci zaznali drugačnost, nekaj s čimer se še niso srečali, nekaj kar še niso videli in doživeli. V galeriji domuje majhen, čisto majhen škrat, ki ima zelo rad umetnije. Pa veste katere slike so njemu najljubše? To je bila naša naloga. Otroci so se s pomočjo namigov, ki jih je pripravil škrat Gal, odpravili na pot raziskovanja. Morali so uporabiti vsa čutila, da so poiskali Galove najljubše umetnije. Nekaj pa so se tudi naučili iz teh posebnih slik. Izvedeli so kdo je Marija Terezija, kaj se skriva na šopku, ki ga je naslikal neznani umetnik, zakaj je vitez Jurij ubil zmaja, s kakšno igračo so se včasih igrali otroci… Vse to in še več nam je razkrila prijazna vodička, ki nas je skozi aktivnosti vodila do razstavljenih umetnin.

Narodno galerijo smo doživeli z vsemi čutili. Domišljija in čarobnost sta nas popeljali v svet umetnosti.

Renata Furlan, dipl. vzg.