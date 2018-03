Vimpolšek bo vodil Združenje turističnih kmetij

23.3.2018 | 11:45

Mitja Vimpolšek bo poslej novi predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije (Foto: B. D. G.)

Čatež ob Savi - Združenje turističnih kmetij Slovenije ima od včeraj novega predsednika; to je Mitja Vimpolšek, mladi prevzemnik na turistični kmetiji v Šentlenartu na obrobju Brežic. Tako so se odločili člani združenja na včerajšnjem jubilejnem 20. srečanju in obenem šesti redni skupščini združenja.

V združenje se trenutno povezuje nekaj manj kot 400 turističnih kmetij iz vse Slovenije, kot je pred skupščino povedal dosedanji predsednik Venčeslav Tušek. ta je tudi ocenil, da je združenje v teh letih raslo in da v zadnjih letih lepo raste tudi promet in število prenočitev na turističnih kmetijah.

Turistične kmetije veliko pričakujejo od nove uredbe, ki naj bi končno naredila red med ponudniki turizma in gostinstva na kmetijah. »Lani sprejeta zakonodaja bolj natančno določa, kaj je turistična kmetija. To je kmetija z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ne more pa biti turistična kmetija samostojni podjetnik,« je na novinarski konferenci pred dogodkom povedal kmetijski minister v vladi v odstopu Dejan Židan in napovedal, da bo že naslednji teden v javni razpravi uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.

Minister Dejan Židan,dosedanji predsednik združenja Venčeslav Tušek in novi predsednik Vimpolšek. (Foto: B. D. G.)

Poleg že omenjenega ministra se je skupščine udeležila tudi direktorica Direktorata za turizem Renata Martinčič, udeležence pa sta pozdravila še Cveto Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, in Katja Čanžar v imenu brežiške občine.

V preddverju prireditvenega prostora v Termah Čatež so člani združenja iz Posavja, Dolenjske in Bele krajine pripravili pogostitev z dobrotami iz svojih kmetij. Udeleženci so po skupščini prisluhnili še predavanjem fotografa Toma Jeseničnika o pomeni dobre fotografije v promociji turizma na kmetijah in Miše Novak iz STO o trženju Slovenije kot turistične destinacije. Za zaključek so se predstavile še tri turistične kmetije iz regije gostiteljice: posavska Pri Martinovih, dolenjska Colnar in belokranjska kmetija Žagar.

B. D. G.

