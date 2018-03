Krški osnovnošolci ekipno šesti na tekmovanju v alpskem smučanju in deskanju

23.3.2018 | 10:20

Krvavec, Krško - V torek, 20. marca, je na Krvavcu potekalo državno tekmovanje v alpskem smučanju in deskanju. Tekmovanja so se udeležili tudi učenci Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.

Po jutranjem ogledu proge, so nas sončni žarki ogrevali in obetali čudovito tekmovanje. A na žalost se je z začetkom tekmovanja na progi pojavila gosta megla in tekmovanje je potekalo v težkih pogojih. Kmalu so se na progi pojavile grbine, ki so še dodatno onemogočile tekmovanje. Deklice so dosegle naslednje rezultate: Nastja Obradovič – 34. mesto, Kara Martinčič – 39. mesto in Daša Žoher – 52. mesto. Dečki pa: Žan Luka Pohle – 16. mesto, Svit Rožman – 48. mesto in Rožle Kukovičič – 62. mesto. Ekipno smo osvojili odlično šesto mesto.

Letošnja ekipa je bila sestavljena iz treh učencev sedmega razreda in treh devetošolcev. Zato je ekipni rezultat, v katerem se štejeta dva najboljša v vsaki kategoriji in so jih zagotovili trije sedmošolci, še toliko bolj pomemben.

Vodja ekipe:

Anton Zakšek

