Učenci spoznavali rekorde

23.3.2018 | 10:50

Novo mesto - V četrtek, 15. marca, je tretja skupina podaljšanega bivanja OŠ Šmihel Novo mesto pod vodstvom učiteljice Helene Murgelj obiskala šolsko knjižnico.

S knjižničarko Marjetko Dragman se je učiteljica dogovorila za uro o rekordih, saj je učence ta tema zanimala. Knjižničarka je učence lepo sprejela. Na mizi so bile knjige o rekordih. Začeli so s pogovorom, kaj pomeni rekord. Ugotovili so, da je rekord najboljši dosežek, o katerem največkrat govorimo v športu. Knjižničarka je učence pohvalila, da veliko vedo. Našteli so rekorde v športu, največjo knjigo, največjo pico, največjega snežaka, največjega človeka, največji čevelj in še in še je bilo naštevanja. Pogovarjali so se o državnih, evropskih in svetovnih rekordih. Knjižničarka jih je vprašala, če so spremljali zimske olimpijske igre v Koreji in se nato pogovarjali o olimpijskih rekordih. Pogledali so si tudi posnetek avstrijskega smučarskega skakalca Stefana Krafta, ki ima moški rekord v skoku 253,5 m. Predstavila je še nekaj nenavadnih rekordov v športu, in sicer pri nogometu, košarki. Pogovarjali so se tudi o tem, kaj vse pripomore, da nekdo doseže rekord. Drugošolci so vedeli, da je potrebna redna vadba, veliko znanja, želja, volja. Ugotovili so, da tudi invalidi dosežejo rekorde. Potrebno je tudi veliko vztrajnosti. Seznanila je učence z nekaterimi slovenskimi rekordi. Najdaljša slovenska beseda je sestavljena iz 26 črk, najstarejša Slovenka, najdaljša slovenska reka, največje presihajoče slovensko jezero, največja kraška jama, najstarejše drevo, najstarejša vinska trta, najnižja in največja izmerjena temperatura zraka v Sloveniji, največja stavba, največji dimnik, najdaljši most, pa o cerkvah, največji grad…

Seznanili so se z Guinnessovo knjigo rekordov, zakaj je dobila takšno ime, zakaj je nastala, kdaj je izšla, o znamenitostih in kako pride rekord v knjigo. Izvedeli so, da je to najbolj prodajana knjiga na svetu. Knjižničarka je učence vprašala, če bi lahko tudi oni postavili kakšen rekord v podaljšanem bivanju. Pohvalila nas je, da učenci veliko rišejo za revijo National Geographic Junior in najverjetneje imajo tu rekord, pa njihova učiteljica v fotografiranju. Poiskali so še nekaj dejavnosti za doseganje rekordov: kdo največ časa zdrži tiho, kdo prebere največ knjig v enem mesecu, šolskem letu, kdo prvi naredi domačo nalogo, kdo se prvi obleče in obuje. Ugotovili so, da je lahko postavljanje rekordov tudi nevarno, na primer: pri plezanju, skakanju v vodo, če delaš z ognjem … Tudi mi smo izvedli nekaj iger v postavljanju rekordov. Največ besed (183) je v dveh minutah prebrala Iza, največ živali je zapisala Tijana, in sicer devet primerov v dveh minutah. Izvedli smo tudi sonožno preskakovanje kolebnice, največ uspešnih preskokov je naredila Iza.

Ura o rekordih je bila zelo zanimiva in poučna. Knjižničarka je pohvalila učence, da veliko vedo in znajo. Dejala je, da rekorde lahko vsak zase izvaja vsak dan. Odločili smo se, da bomo še prišli v knjižnico, rekorde pa izvajali tudi v sklopu podaljšanega bivanja.

Helena Murgelj

