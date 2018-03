Solidarnost na volitve, Lubej kandidat v rojstnem Novem mestu

23.3.2018 | 16:00

Uroš Lubej, predsednik Solodarnosti (Foto: M. M.)

Novo mesto - Stranka Solidarnost, nastala po vseslovenskih vstajah pred štirimi leti, je napovedala svoj nastop na skorajšnjih državnozborskih volitvah. »Mislim, da sem prvi med vsemi kandidati, ki javno napovedujem kandidaturo. Kandidiral bom v svojem domačem kraju, se pravi v Novem mestu,« je včeraj popoldne v pisarni Solidarnosti povedal Lubej.

V nadaljevanju je na kratko povzel sporočilo Solidarnosti z nedavne novinarske konference v Ljubljani. Zavzemali se bodo za vpeljavo mehanizma ljudske nezaupnice (odpoklic poslancev, županov ter državnega zbora), omejitev števila mandatov na istovrstni funkciji na največ dva zaporedna mandata, krepitev mehanizmov za odvzem premoženja nezakonitega izvora, za zapis pravice »ne biti reven« v ustavo itd.

»Desettisoči na ulicah in trgih in številni, ki so naše gibanje podpirali doma, so razočarani. Slovenska politična elita nima strategije, kako izkoristiti potenciale, ki jih Slovenija ima. Država velikokrat služi sama sebi, namesto ljudem, koristi interesom posameznikom, ne pa večine,« je še povedal in dodal, da se zadnja leta govori o rekordni gospodarski rasti in dobičkih, ne pa tudi o tem, kako je skoraj petina prebivalstva socialno ogrožena.

Na zadnjih parlamentarnih volitvah se je stranka (neuspešno) povezala s SD, na vprašanje, ali gre tokrat na volitve povsem samostojno, pa je Lubej odgovoril: »Solidarnost bo nastopila samostojno. Je pa res, da ima predsedstvo pooblastilo, da se pogovarja s podobno mislečimi gibanji, tako da je možna tudi kakšna skupna lista.«

Na njihovi kandidatni listi bo tudi ekolog Gorazd Marinček, nekdanji podpredsednik stranke Trs, ki se je pridružil Solidarnosti. Stranka je sicer med drugim sporočila, da so v humanitarne namene preko svojega poziva na spletni strani in medijev podelili 30 tisočakov, med drugimi so dva tisočaka namenili DPM Mojca (za letovanje socialno ogroženih otrok in novoletna obdarovanja) in tisočaka Medobčinskemu društvu invalidov Novo mesto za njihove programe.

M. M.