FOTO: Trije jubileji novomeškega dijaškega doma

23.3.2018 | 13:00

Ravnateljica Jasmina Rastoder Kafol

Novo mesto - Dijaški dom Novo mesto letos obeležuje tri pomembne jubileje: 70 let delovanja, 40 let, odkar je na sedanji lokaciji, in 10 let, odkar ni le dijaški, ampak tudi študentski dom. Zato se zadnjih deset let tudi uradno imenuje Dijaški in študentski dom Novo mesto.

"V dijaškem domu imamo 152 postelj, v študentskem pa 174. Trenutno smo kar dobro zasedeni, letos imamo vpisanih 120 dijakov in 160 študentov. Proste kapacitete zapolnjujemo s študenti, ki prihajajo v Novo mesto na prakso, pa tudi s profesorji, ki prihajajo, za krajši čas. Število naših stanovalcev se dnevno spreminja," je povedala ravnateljica Jasmina Rastoder Kafol, ki je tam zaposlena že 25 let, do leta 2016 je bila vzgojiteljica, po upokojitvi prejšnjega ravnatelja Marjana Grahuta pa je prevzela vodenje.

Izvem, da njihovi stanovalci sicer prihajajo iz vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine. "Med dijaki imamo že nekaj let veliko takih, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, trenutno jih je nekaj čez 20, v študentskem domu pa naseljujemo tudi take, ki so še od dlje, na primer zdaj imamo stanovalca, ki je iz Tadžikistana, imeli smo jih tudi iz Romunije, Bolgarije, Nemčije. Pri nas je tudi kar nekaj aktivnih športnikov, ki so člani novomeških klubov in obiskujejo novomeške šole," doda ravnateljica.

Nermin Mehmedović (desni) in Anes Džakulić

Dijaški in študentski dom, v katerem je 30 zaposlenih in je včeraj s prireditvijo obeležil svoje jubileje, res poskuša biti dom, in to dom z dušo in s srcem. Kako mu to uspeva, sta za Dolenjski list spregovorila dva od stanovalcev - Nermin Mehmedović in Anes Džakulić. Kaj sta povedala, boste lahko prebrali v prihodnji številki Dolenjskega lista.

Pa ne le to, ravnateljica je razkrila, s kakšnimi težavami dijakov se soočajo strokovni delavci danes in kaj je bil glavni problem v domu pred 25 leti.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

Galerija