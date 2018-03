Padec je bil za Krkinega vzdrževalca usoden

V Krki se je prejšnji teden zgodila delovna nesreča (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - "Kako to, da niste nič pisali o delovni nesreči v Krki? Vzdrževalec je zaradi padca umrl," je rekel bralec, ki nas je poklical. Najprej smo se obrnili na PU Novo mesto, od koder je Alenka Drenik poslala pojasnilo, da so prejšnji četrtek nekaj pred 22. uro dobili obvestilo, da naj bi v prostorih podjetja v Novem mestu moški padel z višine in se poškodoval. "51-letni moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Novomeški kriminalisti so opravili ogled in ugotovili, da je moški, ki je sicer v podjetju opravljal vzdrževalna dela, padel z višine okoli desetih metrov na asfaltno površino. Na kraju ni bilo ugotovljene tuje krivde ali znakov kaznivega dejanja, kriminalisti pa s preiskavo nadaljujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo. O dogodku so bili obveščeni preiskovalni sodnik, okrožni državni tožilec in pristojni inšpektor za delo," je pojasnila Drenikova.

Nekaj vprašanj smo poslali tudi v podjetje. "V Krki tragični dogodek ob izgubi sodelavca globoko obžalujemo. Informacij o vzroku dogodka še ne moremo podati, ker je preiskava pristojnih organov o vzrokih še v teku," so sporočili iz službe za odnose z javnostmi, Krka, d. d., Novo mesto, kjer so izpostavili, da veliko pozornosti namenjajo usposabljanju za pravilen in varen potek dela.

Na vprašanje, koliko delovnih nesreč beležijo na letni ravni in koliko se jih je končalo s smrtnim izidom v zadnjih 10 letih, pa so odgovorili:

"V zadnjih desetih letih beležimo eno težjo nezgodo in, žal, eno smrtno žrtev v prometni nezgodi na službeni poti.«

