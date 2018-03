Bazen da, a s pomisleki o lokaciji. Kdo so letošnji nagrajenci?

23.3.2018 | 13:50

Naj bo bazen v Češči vasi...

OS je potrdil, da je Češča vas najboljša lokacija, občinska uprava pa se bo lotila izračunov naložbe v 50- ali 25-metrski bazen.

Novo mesto - Na včerajšnji občinski seji so se svetniki in svetnice med drugim seznanili s predlagano lokacijo za bazen v Češči vasi. To točko bi sicer skoraj umaknili z dnevnega reda seje, a so jo po predstavitvi Izidorja Jerale po daljši razpravi vendarle potrdili.

Kot smo poročali, je občinska uprava na terenu preverila štiri lokacije, Drgančevje, Irčo vas in Portoval, kot najustreznejšo pa na koncu izbrala Češčo vas, kjer nastaja vadbeni center, kjer je najbolj ustrezno zemljišče, v bodoče bo z zahodno obvoznico bolj dostopno, ima dovolj prostora za parkirišča, po mnenju snovalcev bi bil bolje obiskan (in ekonomsko upravičen) ob izgradnji še drugih podpornih turističnih in športnih dejavnosti v soseščini ipd. A se niso vsi strinjali s tem.

Občinski svet je sicer pozdravil potezo občine, da Novo mesto končno dobi plavalni bazen, ki bo regijskega in ne le občinskega pomena. Mitja Sadek (Solidarnost) je pri tem predlagal, da bi poiskali lokacijo bližje mestu, izobraževalnim ustanovam in starejšim: »Tu ne delamo strukture za peščico triatloncev, ampak vse občane, torej mora biti dostopno in Češča vas je najmanj od vseh lokacij.« Z njim se je strinjal tudi Stanislav Galič (Lista Ivana Kralja), pa Jiri Volt, ki se mu zdi primernejši Portoval, Uroš Lubej (Solidarnost) pa je dodal, da je predlagana lokacija uro hoje oddaljena od mesta, z avtomobilom dobrih 11 minut in z avtobusom skoraj 40: »To zame ni več mestni bazen, ampak bazen v sosednjem naselju.« Nasprotno so Jasna Kos Plantan (Lista GM), Marko Dvornik (NSi), Marjanca Trščinar (SDS), Boštjan Grobler (Lista GM), Vesna Vesel (Lista Ivana Kralja), Miro Berger (DeSUS), Bojan Tudija (ZaNM), Mateja Kovačič (po novem samostojna svetnica), Dušan Kaplan (Slovenija za vedno) idr. predlagano lokacijo podprli, so pa skoraj vsi še dodali, da naj mesto raje že takoj zgradi 50-metrskega in ne pol manjšega z možnostjo širitve. S potrjenim predlogom o lokaciji v Češči vasi so sicer občinsko upravo hkrati zadolžili, da ekonomsko ovrednoti obe verziji oz. velikosti.

Včerajšnja seja je sicer minila skoraj brez razprav pri posamičnih točkah dnevnega reda. Župan Gregor Macedoni in direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič sta podrobneje predstavila odlok o javnih površinah, ki združuje vzdrževanje in čiščenje vseh javnih površin v mestu in ki je naletel na odpor dosedanjega koncesionarja za zelene javne površine, podjetje Trata. O tem sicer poročamo v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista. Po predstavitvi novega režima skrbi za javne površine in ocenjenem prihranku so odlok sprejeli v prvi obravnavi. Potrdili so tudi odlok o prioritetni uporabi energentov v MO Novo mesto, tako da se lahko občani prijavijo na razpise Eko sklada, ki že izdaja prve odločbe o subvencijah, s tem pa so odpravljene ovire, o katerih smo v Dolenjskem listu prav tako že poročali.

Macedoni je včeraj predstavil tudi zaključni račun lanskega proračuna, iz katerega izhaja, da so realizirali 90 odst. načrtovanih prihodkov, in sicer 37,7 milijona evrov, ter 87 odst. načrtovanih odhodkov višini 41,1 milijona evrov. »Lani je občina realizirala za kar 15,8 milijona evrov investicij, kar pa ni imelo negativnega vpliva na stopnjo zadolženosti občinske blagajne. Od nastopa našega mandata se je zadolženost znižala z 12,1 milijona (31. 12. 2014) na 11,4 milijona evrov,« je poudaril.

Občinsko nagrado dobi...

Pred skorajšnjim občinskim praznikom so svetniki in svetnice včeraj potrdili tudi predlagane prejemnike občinskih nagrad. Že na prejšnji seji so se strinjali, da bo častni občan dr. Jože Gričar, včeraj pa so soglašali, da nagrado MO Novo mesto dobijo Iztok Gradecki (za pomembne trajne uspehe na področju kardiologije in osveščanja prebivalcev o pomenu in načinu zdravega življenja), Frančiška Danica Pavlin (za dolgoletno požrtvovalno delo na področju rejništva, krvodajalstva in prostovoljstva) in Janez Štrukelj (za 50-letno delo v novomeškem in slovenskem rokometu, za delo v civilni zaščiti in pirotehniki ter za aktivno sodelovanje v vojni za Slovenijo). Trdinovo nagrado bosta dobila Ana Marija Kozlevčar (za dolgoletna prizadevanja in uspehe na prosvetnem in humanitarnem področju ter na področju socializacije Romov) in Aleš Makovec (za trajne uspehe na glasbenem področju), grm MO Novo mesto pa mag. Andrej Šikovec (za razvoj novih pristopov na področju žilne kirurgije in za pomemben prispevek h kakovosti zdravstva na Dolenjskem), Pihalni orkester Krka Novo mesto (za visoko kakovost glasbene produkcije, kulturno vzgojo in inovativne pristope na področju instrumentalne glasbe) in Založba Goga (za pomemben doprinos k slovenski književnosti in prepoznavnosti Novega mesta v Sloveniji in tujini ter za organizacijo kakovostnih kulturnih dogodkov v lokalnem okolju).

Kovačičeva ni več v SMC

Glede kadrovskih zadev so svetniki včeraj soglašali, da Janeza Bauerja, Dušana Kaplana in Marjetko Kastrevc imenujejo za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Vrtec Ciciban Novo mesto za mandatno obdobje štirih let; po odstopu Sandija Vidica iz sveta zavoda ZD Novo mesto so za nadomestno članico do izteka mandata imenovali Vido Čadonič Špelič; Marjan Hribar bo v naslednjem štiriletnem mandatu predstavljal občino v svetu zavoda Dijaški in študentski dom Novo mesto. Podali so pozitivno mnenje kandidatkama za ravnateljico OŠ Center Marti Pavlin in Simoni Smuk; kandidatoma Sebastijanu Brežnjaku in Aniti Vidic za funkcijo ravnatelja Srednje strojne šole na ŠC Novo mesto ter mag. Monji Pust in Damjani Papež za ravnatelja oz. ravnateljico Srednje zdravstvene in kemijske šole na istem centru. Na koncu so se svetniki seznanili še s tem, da je Mateja Kovačič konec februarja letos izstopila iz svetniške skupine SMC v občinskem svetu in bo mandat nadaljevala kot samostojna svetnica.

M. Martinović

Galerija





















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5m nazaj Oceni Jan Neumno je tudi da razmišljajo sploh o 25m bazenu. Naj naredijo 50m, če že nekaj pacamo, da bo namenjeno tudi treningom in tekmovanjem. Preglej samo prijavljene komentatorje