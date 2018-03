Pred otrokom mu je zagrozil: "Polomil ti bom rebra!"

24.3.2018 | 12:00

Dejan Brajdič

Krško - »Žal mi je, da sem policistu izrekel grožnjo. Včasih rečem kaj, česar ne bi smel. Sicer imam s policisti dobre izkušnje,« se je na krškem okrožnem sodišču opravičeval Dejan Brajdič iz Kerinovega Grma.

Pred sodnico Cvetko Ogorevc Sotelšek se je znašel zato, ker je pred skoraj tremi leti na dnevu odprtih vrat v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki grozil policistu P. M., ki je bil tam v prostem času z dvoletnim sinom na ramenih.

Med drugim mu je zabrusil: »Si upaš zdaj, ko sva eden na enega, ko nisi v uniformi, tepsti z mano? Z enim udarcem ti bom polomil rebra in te spravil v nezavest!« Ko mu je policist, ki je Brajdiča v preteklosti večkrat obravnaval zaradi kršitev javnega reda in miru, nasilja in kaznivih dejanj zoper premoženje, rekel, naj se umakne, ker je tam z družino, tega ni storil, ampak mu je še naprej grozil. Policist je potem dejal, da bo poklical policijo, Brajdič pa mu je odgovoril, da ga bo v tem primeru še isti dan ustrelil.

»Predlagam, da v primeru priznanja krivde izrečete zaporno kazen v trajanju šestih mesecev in mu to nadomestite z deli v javno korist, ki jih bo opravil v roku enega leta,« je po prebrani obtožnici povedal višji državni tožilec Jože Zevnik.

Brajdič se ni nič sprenevedal: »Razumem obtožbo in priznam krivdo.« Potem je izpostavil, da je tistega dne malo preveč popil. Dodal je, da je bil zaradi tega incidenta na pogovoru pri šefu na policiji. »Tega ne bom več počel,« je obljubil.

Kdo bi vedel, če bo tokrat držal besedo, kajti v preteklosti se je zelo pogosto zapletal v kazniva dejanja, njegov kazenski list pa obsega kar šest strani. Obsojen je bil za različna kazniva dejanja, od tatvin, telesnih poškodb, ogrožanja varnosti do ropa, ponarejanja denarja in napada na uradno osebo.

Sodnica je v sodbi sledila predlogu tožilca in Brajdiča obsodila na šest mesecev zapora, ki se bo izvedel v obliki 360 ur dela v splošno korist. To delo mora opraviti v roku enega leta. Oškodovanca je z zahtevkom za odškodnino napotila na pravdo.

Janja Ambrožič