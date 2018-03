Vlada dala soglasje za magistrski in doktorski študij

24.3.2018 | 16:00

Foto: FIŠ Novo mesto

Novo mesto - Vlada Republike Slovenije je v četrtek dala soglasje k vsebini razpisov za vpis v magistrske in doktorske študijske programe Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), javnim univerzam in visokošolskim zavodom s koncesijo za študijsko leto 2018/2019, so sporočili iz novomeške fakultete.

FIŠ, ki je prva javna fakulteta izven okvira katere od slovenskih univerz in hkrati prva fakulteta v Novem mestu, letos praznuje 10 let delovanja. V prihodnjem študijskem letu bo za magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi na voljo 55 vpisnih mest, za doktorski študijski program Informacijska družba pa tako kot lani 10, so zapisali s sporočilu za javnost.

Soglasje vlade k vsebini razpisov za vpise v dodiplomske študijske programe je bilo podano že 30. januarja letos. Na FIŠ se izvajajo visokošolski strokovni in univerzitetni programa Informatika v sodobni družbi ter visokošolski strokovni program Računalništvo in spletne tehnologije, prvi prijavni rok za vpis v študijske programe 1. stopnje pa se zaključuje 30. marca, so še dodali.

M. Ž.