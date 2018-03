Zadnja razstava Alenke Mušič

24.3.2018 | 14:30

Semič - Včeraj zvečer je bila v avli Kulturnega centra Semič otvoritev retrospektivne razstave likovnih del domačinke Alenke Mušič. Kot je zatrdila sama, je to njena zadnja razstava. Doslej je sodelovala na številnih skupinskih razstavah, pripravila pa je tudi 30 samostojnih razstav. Njena dela so bila na ogled po Sloveniji in tudi v tujini.

Alenko in njeno likovno ustvarjanje je predstavil Miha Henigsman, ki je med drugim dejal, da njena dela prepoznamo predvsem po njenih predstavitvah krajine, ki so slikovite in barvno skladno uglašene. Slikarka je uspela izoblikovati tudi dokaj svojski razpoloženjski izraz. Svet okoli sebe doživlja zelo tankočutno, subtilno in osebno. Mušičeva je od začetka, torej že 20 let, članica Društva likovnih ustvarjalcev Semič, bila pa je tudi članica KUD Artoteka Bela krajina.

Otvoritev razstave je popestril kitarist Miran Jelenič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

