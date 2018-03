Trikrat več se jih je v zbornico včlanilo, kot jih je iz nje izstopilo

24.3.2018 | 09:00

Metlika - Metliški obrtniki so se včeraj zbrali na zboru Območne obrtno-podjetniške zbornice Metlika, ki med 62 območnimi zbornicami velja za eno manjših v državi. V njej je 173 obrtnikov in podjetnikov, ki imajo zaposlenih 646 delavcev. Število članov in pri njih zaposlenih je zadnji dve leti približno enako, največ pa se jih ukvarja z gostinstvom, prometom, kovinarstvom in gradbeništvom. Kot je dejal predsednik metliške zbornice Stane Križ, se je lani v zbornico na novo včlanilo trikrat več članov, kot jih je iz nje izstopilo.

Župan Darko Zevnik je predstavil poslovno podjetniške cone v občini, torej cono Pild, Novoteks, Beti in Gradac, ter Podjetniški inkubator Bele krajine, ki sicer deluje v Črnomlju, približno polovica inkubirancev pa je iz metliške občine. V lanskem občinskem proračunu je bilo za področje gospodarstva predvidenih 760.000 evrov. Martina Nemanič z občinske uprave pa je predstavila subvencije, pomoč pri najemanju posojil, sofinanciranje štipendij delodajalcev in druge pomoči podjetnikom in obrtnikom.

Kot je v navadi že vrsto let, so podelili tudi jubilejna priznanja, ki jih je za 10, 20 ali 30 let dela v obrtništvu in podjetništvu prejelo 11 prejemnikov. Za 40 let dela v obrtništvu pa je prejel priznanje Zvone Gerbec iz Pletise.

Člani zbornice so opravili tudi volitve. Zbornica bo zagotovo dobila novega predsednika, saj se je od predsedniške funkcije po 11 letih poslovil Stane Križ. Prav tako pa je z delom v zbornici zaključil Franc Selič, ki je bil kar 19 let član skupščine in upravnega odbora ter predsednik sekcije avtoprevoznikov.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

