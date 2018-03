Pri Drašči vasi našli utopljenko

24.3.2018 | 08:00

Včeraj ob 17.45 so v reki Krka pri Drašči vasi v občini Žužemberk našli truplo, ki je bilo zagozdeno v vejevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk ter Šmihel pri Žužemberku so razžagali vejevje, da so lahko iz vode izvlekli utopljenko ter jo nato prenesli okoli 500 m po brežini in predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. O dogodku so obveščene pristojne službe, so sporočili novomeške območne enote Uprave RS za zaščito in reševanje.

Dodano ob 9. uri

"O najdbi trupla v reki Krki na območju Drašče vasi smo bili obveščeni včeraj okoli 17. ure. Po prvih ugotovitvah na truplu ni ugotovljenih znakov nasilja. Okoliščine policisti še preiskujejo, identiteta in vzrok smrti pa bo znan po opravljeni sanitarni obdukciji," je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

