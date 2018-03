Trčil v transformatorsko postajo in umrl na kraju nesreče

24.3.2018 | 10:00

Foto: PGD Ribnica

Foto: PGD Ribnica

Žimarice, Sodražica - Včeraj okoli druge popoldne se je zgodila huda prometna nesreča pri naselju Žimarice v občini Sodražica. Policisti PU Ljubljana so ugotovili, da se je 52-letnik peljal z vozilom znamke Peugeot partner po regionalni cesti iz Podklanca proti Sodražici. Na delu ceste, kjer vozišče poteka iz desnega nepreglednega ovinka v daljšo ravnino, pa je zapeljal desno na travnati nasip, kjer je nato trčil v betonski objekt transformatorske elektro postaje. Voznik je ostal ukleščen v vozilu. "52-letnik je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče. Policisti bodo z zbiranjem obvestil glede okoliščin prometne nesreče nadaljevali," je sporočila Maja Ciperle Adlešič, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana.

Posredovali so tudi gasilci PGD Ribnica, ki so s tehničnem posegom odprli vrata in omogočili reševalcem NMP Ribnica dostop do ponesrečenca. Na vozilu so še odklopili akumulator in posuli iztekle tekočine.

J. A.