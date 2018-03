Urejajo otok v krožišču

24.3.2018 | 13:00

Otok krožišča pri Mercator Centru bo dobil novo podobo. (Foto: R. N.)

Tako naj bi otok zgledal na koncu. (Foto: spletna stran občine Trebnje)

Še pogled iz zraka. (Foto: spletna stran občine Trebnje)

Trebnje - Komunala Trebnje je pred kratkim začela z urejanjem sredinskega otoka krožišča pri Mercator centru. Kot je pred dnevi dejal direktor občinske uprave Janez Pirc, je bil izvajalec izbran že lani, a zaradi vremenskih razmer ni pričel z delom. »Glede na izbrano rešitvijo javnega natečaja, bo izvajalec postavil dva platoja, med katerima bodo stebrički. Na zgornjem nivoju bo tako možnost postavitve raznih skulptur, ki se bodo lahko menjale ob različnih prireditvah, dogodkih, obeležjih in podobno,« je ureditev otoka v krožišču predstavil Pirc.

Predlagana ureditev sredinskega otoka je posledica smotrnega premisleka v okolju, v katerem se nahaja. »Ima tako simbolno, kot tudi praktično naravo pojavnosti. Simbolna prezenca strukture govori o koreninah lokalnega prebivalstva, povezanosti in simpatizira z naravno krajino,« so zapisali na občinski spletni strani.

Spodnja ploščad-baza s svojim prepletom odvodnih kanelur govori o sodelovanju posameznikov, ki lahko kot takšni tvorijo uspešno lokalno skupnost. »Fino brušen beton spodnje ploščadi v dežju ponudi efekt zrcala, ki apelira na element vode, ki ga v našem okolju predstavlja reka Temenica. Stebričevje, ki podpira razstavno ploščad nagovarja k ideji, da se je povezana skupnost sposobna zoperstaviti vsem mogočim preprekam. Hkrati apelira na zeleno strukturo gozdov/narave, ki nas obdaja. Razstavna ploščad je kot najvišje pozicionirana simbol rojstva idej posameznikov in skupnosti same. V zelenico ujeta celotna struktura govori o vpetosti mesta Trebnje v lepo ruralno ozadje narave in celoti daje prvi ali zadnji občutek urejenosti in prefinjenosti,« še piše na spletni strani občine.

Vrednost investicije, ki jo bo občna pokrila iz proračuna, znaša slabih 30 tisoč evrov, je še sporočil direktor trebanjske občinske uprave.

R. N.