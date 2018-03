Zagorel dimnik stanovanjske hiše

24.3.2018 | 18:10

Danes ob 14.35 so v naselju Hrastje pri Mirni Peči v stanovanjski hiši zagorele saje v dimniku. Gasilci PGD Hmeljčič so pogasili ogenj, s termo kamero pregledali dimnik in ga očistili, so sporočili z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

R. N.