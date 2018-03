Bo Gornji Suhor postal kraj slovensko-britanskega prijateljstva?

24.3.2018

Gornji Suhor pri Vinici - 31. marca 1945, na velikonočno soboto popoldne, so britanski in ameriški bombniki napadli letališča, železnico in tovarne v avstrijskem Gradcu in njegovi okolici. Bili so uspešni, saj so izgubili le 10 letal, medtem ko so bile izgube Nemcev veliko večje. Eden od letal je bil bombnik B 24 Liberator VI, v katerem je bilo sedem britanskih letalcev ter po eden novozelandski in avstralski, ki je imel poškodovana dva motorja, zato se je lahko le s polovično hitrostjo vračal v Italijo. Na njegovo nesrečo so ga opazili Nemci in njihov lovec ga je pri Celju začel zasledovati in napadati.

Seveda so se Britanci branili, dokler ni nad Belo krajino nemški lovec zadel v bencinski rezervoar, zaradi česar se je bombnik vžgal in začel padati. Izskočiti je uspelo le tistim, ki so že stali pri vratih, ostali pa so skupaj z gorečim letalom treščili na tla pri Gornjem Suhorju.

Natanko teden dni pred 73-letnico od takrat, ko je britanski bombnik strmoglavil na belokranjska tla, so predsednik Slovenije Borut Pahor, britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey ter črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič nedaleč od kraja, kamor je padlo letalo, odkrili spominsko ploščo na dogodek tik pred koncem druge svetovne vojne. V spomin na pet letalcev, ki so izgubili življenja in so jih 2. aprila 1945 z vojaškimi častmi pokopali v Vojni vasi, ter na štiri, ki so preživeli. Spominsko obeležje so blagoslovili vojaški vikar Slovenske vojske Matej Jakopič, župnik Župnije Vinica Anton Gnidovec in župnik Župnije Črnomelj-Dragatuš Gregor Kunej.

Kot je dejala Čemas Stjepanovičeva, ji je v čast, da se je črnomaljska občina pridružila ostalim krajem, kjer so že postavljena obeležja padlim zavezniškim letalom. Prebrala je tudi pismo Zore Konjajev, ki je med vojno delala v civilni bolnici v Kanižarici, v katerem je zapisala, kako pomembno vlogo so imeli med drugo svetovno vojno Belokranjci. Britanska veleposlanica se je v imenu svoje države ponovno zahvalila za požrtvovalnost in izkazano čast njihovim letalcem med vojno in danes. Predsednik Pahor pa je poudaril, da je prav, da se Slovenci zavedamo, da smo imeli zaveznike in da se zvezniki zavedajo, da so imeli tukaj prijatelje tako takrat, ko so pri nas izgubljali življenja kot takrat, ko smo jim jih reševali. Predlagal je, da bi prav Gornji Suhor lahko postal kraj slovensko-britanskega prijateljstva.

Pred prireditvijo sta prizorišče prireditve, ki se je je udeležilo na stotine ljudi, preleteli letali Slovenske vojske. Iz transportnega letala Slovenske vojske pa so z višine 1.200 metrov skočili pripadniki Padalskega oddelka Letalske šole 15. polka vojaškega letalstva nadporočnik Roman Karun, višji vodnik Matjaž Pristavec in višji vodnik Uroš Ban, ki je tudi aktualni svetovni prvak v padalskih skokih na cilj in ki je s seboj prinesel slovensko zastavo.

V kulturnem programu so nastopili Mladinski pevski zbor OŠ Dragatuš, recitatorji Veronika Gorše, Tim Gašperič in Gill Wraight, Godba na pihala Črnomelj, tamburaši Folklorne skupine Dragatuš in kvartet policijskega orkestra.

