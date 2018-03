Plakati miru v Novem mestu

24.3.2018 | 19:00

Novo mesto - V Novomeški Qlandiji so danes odprli razstavo mladih umetnikov iz vse Slovenije, ki so ustvarili Plakate miru z naslovom Prihodnost miru. Na razstavi, ki bo na ogled tri tedne, predstavljajo 24 najboljših likovnih del osnovnošolcev iz vse Slovenije in 58 najboljših del dolenjskih osnovnošolcev, so sporočili z novomeškega Lions kluba.

Na svetovnem natečaju Plakat miru, ki poteka že 21 let, namreč sodelujejo tudi slovenski osnovnošolci. Dobrodelni Lions klubi po državi organizirajo natečaje po mestih, zmagovalne tri plakate z lokalnega pa pošljejo na državno tekmovanje, najboljši plakat pa gre nato na svetovni natečaj v Združene države Amerike.

Na slovenskem natečaju Plakat miru je letos sodelovalo kar 117 osnovnih šol in več kot 2.230 otrok, sporočajo z novomeškega Lions kluba. Na odprtju državne razstave v Novem mestu so zbrane iz vse Slovenije pozdravili guverner slovenskih Lionsev Marko Gospodjinački, pooblaščenka za Plakat miru Darja Delavec in novomeški koordinator natečaja ter gostitelj Vlado Bahč, zbrane pa so z nastopi razveselili osnovnošolci OŠ Center Novo mesto. Za popestritev dogodka je zapel Boštjan Nipič – Nipke in mlade umetnike prebudil iz razmišljanja o svetovnem miru.

Vsem so podelili zahvale, priznanja in razglasili najboljše tri v državi. Prvo mesto je zasedel Plakat miru Zarje Ileršič iz Ljubljane, na drugo mesto se je uvrstila Caroline Ulaga iz Izole, tretja pa je bila Lea Štubljar iz Novega mesta.

Obenem so mladi ustvarjalci pomagali izdelati še en simbol miru – kipec, skulpturo, ki jo želijo v prihodnje podeljevati kot nagrado najboljšemu v državi. Nastalo je veliko odličnih, za najboljšega pa je strokovna komisija pod vodstvom akademske slikarke Jožice Medle izbrala goloba, so še sporočili z Lions kluba Novo mesto.

R. N., foto: Lions klub Novo mesto

