Zaprli vse dohode do svojega koša

25.3.2018 | 08:40

Žiga Dimec je sinoči zbral 21 točk. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 4. krogu lige Nova KBM za prvaka premagali Rogaško s 96:78 (25:22, 50:36, 76:56). Obračun ekip, ki sta bili pred tekmo v pozitivnem stanju (2-1), je pripadel Krki, ki si je tako utrdila položaj med prvimi štirimi ekipami, ki bodo napredovale v polfinale.

Novomeščani so zasluženo prišli do dveh točk, večji del naloge pa so opravili v zaključku prvega polčasa, ko so za več kot štiri minute zaprli vse dohode do svojega koša in naredili delni izid 14:1 za vodstvo s štirinajstimi točkami prednosti.

Tega zaostanka gostje niso več nadoknadili, saj so imeli nasproti zelo razpoloženega tekmeca, ki je zadel dvanajst trojk iz štiriindvajsetih poskusov ter imel 70-odstotni met za dve točki (21:30). Na začetku drugega polčasa je Krka povedla s 63:42 in se dokončno otresla vseh skrbi. Domači strateg Simon Petrov je priložnost ponudil vseh razpoložljivim igralcem, med katerimi je Žiga Dimec zbral 21 točk, Dalibor Đapa 16, najvišji statistični indeks pa je imel Marko Jošilo za 14 točk, 9 skokov in 5 podaj (24).

Pri Rogaški ni bilo izstopajočega posameznika; Miha Fon je dosegel 15 točk, Mitja Nikolić 14, Rashun Jarrel Davis pa 13.

V naslednjem krogu (31. 3.) bo Krka gostovala v Šenčurju, Rogaška pa bo gostila zasedbo Helios Suns.

Krka - Rogaška 96:78 (25:22, 50:36, 76:56)

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 500, sodniki: Vučković (Maribor), Grbić, Pipan (oba Ljubljana).

* Krka: Šiška 3, Marinelli 8, Osolnik 2, Bratož 10 (5:8), Cinac 13, Dimec 21 (7:7), Đapa 16 (2:2), Jošilo 14, Kovačevič 7 (2:3), Fifolt 2 (2:4).

* Rogaška: Kosič 11 (3:3), Davis 13 (3:3), Đuranović 4 (2:2), Fon 15 (3:4), Nikolić 14 (3:3), Batur 3 (1:2), Pajić 4, Šantelj 4 (1:2), Holcomb 5 (1:2), Drobnjak 5.

* Prosti meti: Krka 18:24, Rogaška 17:21.

* Met za tri točke: Krka 12:24 (Đapa 4, Marinelli 2, Jošilo 2, Cinac, Bratož, Šiška, Kovačevič), Rogaška 9:20 (Nikolić 3, Fon 2, Kosič 2, Drobnjak, Šantelj).

* Osebne napake: Krka 27, Rogaška 22.

* Pet osebnih: Šantelj (36.).

Izidi 4. kroga košarkarske lige Nova KBM:

* Skupina za prvaka, 4. krog:

Šentjur - Šenčur Ggd 87:90 (20:24, 43:39, 61:54, 77:77)

Krka - Rogaška 96:78 (25:22, 50:36, 76:56)

- nedelja,

18.00 Sixt Primorska - Ilirija

- ponedeljek, 26. 3. :

19.00 Helios Suns - Petrol Olimpija

* Lestvica:

1. Krka 4 3 1 335:312 7

2. Petrol Olimpija 3 3 0 252:225 6

3. Rogaška 4 2 2 312:310 6

4. Šenčur Ggd 4 2 2 275:302 6

5. Sixt Primorska 3 2 1 235:217 5

6. Šentjur 4 1 3 348:358 5

7. Ilirija 3 1 2 209:226 4

8. Helios Suns 3 0 3 244:262 3

* Skupina za obstanek, 4. krog:

- torek, 27. 3.:

19.00 Terme Olimia Podčetrtek - Zlatorog Laško

- sreda, 28. 3.:

19.00 Hopsi Polzela - LTH Castings

19.30 Celje - Mesarija Prunk Sežana

* Lestvica:

1. Zlatorog Laško 3 3 0 263:193 6

2. Hopsi Polzela 3 3 0 291:237 6

3. Terme Olimia Podčetrtek 3 2 1 248:240 5

4. Mesarija Prunk Sežana 3 1 2 228:249 4

5. LTH Castings 3 0 3 221:254 3

6. Celje 3 0 3 192:270 3

STA, M. M.