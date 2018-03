Prva zmaga v skupini za prvaka

25.3.2018 | 09:05

Novo mesto, Ribnica - Rokometaši novomeške Krke so v 2. krogu končnice lige NLB (skupina od 1. do 6. mesta) premagali velenjsko Gorenje s 36:35 (16:13), igralci Rika Ribnice in Celja Pivovarne Laško pa so se v 3. krogu končnice lige NLB (skupina od 1. do 6. mesta) razšli z neodločenim izidom 24:24 (10:10).

Velenjski rokometaši so doživeli nov boleč spodrsljaj na domači sceni. Po uvodnem porazu na domačih tleh proti Koprčanom v ligi za prvaka so klonili še v dolenjski prestolnici, zavoljo sredinega poraza na četrtfinalni tekmi za slovenski pokal v Ormožu pa ne bi bilo presenetljivo, če bi se v klubu iz Šaleške doline v zelo kratkem času odločili tudi za kakšno kadrovsko zamenjavo. Krka je dosegla prvo zmago v skupini za prvaka, pred tem je izgubila proti Riku Ribnici in Kopru 2013.

Do 21. minute je bila tekma povsem izenačena (10:10), nato pa so vajeti igre v svoje roke prevzeli domači rokometaši in tri minute kasneje povedli za tri gole (14:11), tolikšna razlika pa je znašala tudi ob odhodu na veliki odmor (16:13). Velenjčani so v drugi polovici tekme zabredli v še večje težave in v 40. minuti prvič na tekmi zaostali za pet golov (17:22).

V zadnjih dvajsetih minutah so izbranci gostujočega trenerja Željka Babića skušali tekmo postaviti na glavo, a so bili v tem neuspešni. Gostitelji so jih vseskozi držali na vajetih in v začetku 58. minute imeli štiri gole prednosti (34:30). Ose so se v izdihljajih tekme po golu Roka Ovnička približale na gol zaostanka (34:35), po zadetku Tilna Kukmana za novomeško vodstvo s 36:24 pa je bilo jasno, da bosta točki ostali na Dolenjskem.

V novomeški zasedbi sta bila najbolj učinkovita Grega Okleščen z devetimi in Leon Rašo z osmimi goli, v gostujoči pa Ovniček z devetimi in Jan Grebenc s šestimi zadetki.

Velenjska ekipa bo v prihodnje krogu v petek, 30. marca, gostovala v Ribnici, novomeška pa dan kasneje v Celju.

Krka - Gorenje Velenje 36:35 (16:13)

* Dvorana Marof, sodnika: Teršek (Hrastnik) in Žibret (Trbovlje).

* Krka: Tomič 1, Brajer, L. Rašo 8 (1), Bevec, Didovič 5, Okleščen 9, Pršina 1, Irman 2, Jakše 4 (1), Udovč, D. Rašo, Papež 3 (1), Kukman 3, Matko, Ban, Klobčar.

* Gorenje Velenje: Ferlin, Zaponšek, Medved 4 (1), Haseljić 5, Ovniček 9 (2), Grebenc 6, Stojnić, Grmšek, Toskić, Drobež, Potočnik 2, Golčar 2, Verdinek, Kleč 5, Tajnik, Pejović 2.

* Sedemmetrovke: Krka 4 (3), Gorenje Velenje 3 (3).

* Izključitve: Krka 4, Gorenje Velenje 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško 24:24 (10:10)

Osrednja tekma tretjega kroga lige NLB v Ribnici se je končala z neodločenim izidom, s polovičnim izkupičkom pa so zadovoljni v obeh taborih. Vodilni Celjani so na enem najbolj vročih rokometnih igrišč osvojili zlata vredno točko in imajo ob tekmi manj enak točkovni izkupiček kot Ribničani, medtem ko tretjeuvrščeni Velenjčani po spodrsljaju v Novem mestu (ob tem so sredi tega tedna po porazu v Ormožu ostali praznih rok tudi v pokalnem tekmovanju) pa zaostajajo že tri točke.

Obračun v deželi suhe robe so bolje pričeli gostitelji, na krilih sijajnih posredovanj vratarja Marka Klariča in učinkovitega Uroša Knavsa so si v 13. minuti priigrali tri gole prednosti (6:3). Celjani so se po minuti odmora vendarle zbrali in po vsega treh minutah izenačili na 6:6. V nadaljevanju se je na ribniškem parketu odvijal ogorčen boj za vsako žogo, v rahli rezultatski prednosti so bili gostitelji, a Celjani so jih do odhoda na veliki odmoru ujeli in ponovno izenačili na 10:10.

V drugi polovici tekme so Celjani v 36. minuti po golu Ivana Sliškovića po dolgem času povedli s 14:13, a srčni Ribničani so jim vse do konca tekme kljubovali. Ko so izbranci gostujočega trenerja Branka Tamšeta v 54. minuti prvič na tekmi povedli za dva gola (24:22), je kazalo na njihovo zmago, a gostitelji se na krilih svojih zvestih in glasnih privržencev niso predali. Po dveh golih Roka Setnikarja so v 56. minuti izenačili (24:24), v izjemno dramatični in živčni končnici pa imeli celo možnost za zmago, a niso izkoristili zadnjega napada.

V ribniški ekipi je bil najbolj učinkovit Uroš Knavs s sedmimi goli, v celjski pa so Jaka Malus, David Razgor, Gal Marguč in Žiga Mlakar dosegli po štiri gole. Domači vratar Klarič in gostujoči Urban Lesjak sta zbrala po 12 obramb.

Ribniška ekipa bo v prihodnjem krogu v petek, 30. marca, gostila velenjsko Gorenje, celjska pa dan kasneje novomeško Krko.

* ŠC Ribnica, gledalcev 1100, sodnika: Sok in Lah (ob Ormož).

* Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat 2, Fink 1, Vujačić 2, Knavs 7 (1), Henigman 2, Skušek, Koprivc 1, Pahulje, B. Nosan 3, Kovačič 4, Kljun, M. Nosan, Perovšek, Setnikar 2 (1), Košmrlj.

* Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović 1, Jurečič, Malus 4, Razgor 4, Suholežnik 3, Marguč 4 (3), Grošelj, Žabič, Slišković 1, Anić 2, Dušebajev, Mačkovšek 1, Mlakar 4.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (2), Celje Pivovarna Laško 4 (3).

* Izključitve: Riko Ribnica 6, Celje Pivovarna Laško 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Izida moške rokometne lige NLB:

* Izida, 2. in 3. krog:

- skupina od 1. do 6. mesta:

- sobota, 24. marec:

Krka - Gorenje Velenje 36:35 (16:13)

20.15 Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 1 1 0 0 32:25 33 (31)

2. Riko Ribnica 2 1 0 1 54:49 33 (31)

3. Gorenje Velenje 2 0 0 2 60:65 31 (31)

4. Koper 2013 2 2 0 0 57:50 27 (23)

5. Urbanscape Loka 2 1 0 1 51:56 25 (23)

6. Krka 3 1 0 2 84:93 23 (21)

* Opomba: v oklepajih so zapisane točke, ki so jih ekipe prenesle iz rednega dela državnega prvenstva

