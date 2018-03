FOTO: Od šunke v testu do aleluje

25.3.2018 | 10:00

Dolenjske Toplice - Topliško društvo kmečkih žena, ki letos obeležuje 20. obletnico ustanovitve, je v avli kulturno-kongresnega centra včeraj odprlo že 15. razstavo velikonočnih jedi.

Članice, kakih sto jih je, so za to priložnost pripravile lep nabor prazničnih dobrot. Obložene mize so se šibile pod različnimi vrstami kruha, med katerimi ni manjkal tradicionalni poprtnik, tu so bile pletenice, sonca in ptički. Seveda ni šlo brez domiselno okrašenih pirhov, med mesnimi dobrotami je kraljevala šunka v testu, med sladicami pa je največ občudovanja požela široka paleta prazničnih potic. Razstavili so tudi nekaj postnih jedi, od najbolj skromnih, kakršne so v predvelikonočnem času uživali naši kmečki predniki, do bolj bogatih ribjih jedi, ki si jih lahko privoščimo danes.

Veliko zanimanja je požela tudi posodobljena različica velikonočne juhe aleluje, ki jo je za obiskovalce skuhal domači kuharski mojster Roberto Gregorič. "Tradicionalna aleluja je juha iz vode, v kateri se je kuhala velikonočna šunka ali kak drug kos sušenega mesa, vanjo so dali še posušene repne olupke, ki so jih prav tako sušili v 'šiji'. S to juho so postregli v nedeljo zjutraj," pripoveduje Gregorič. Kot nam je zaupal, je bila njegova aleluja brez mesne osnove, zgolj iz repe, repnih olupkov in ker je bilo teh premalo tudi kisle repe, kolerabe, rumenega korena, čebule in česna, narejena pa je bila kot kremna juha.

Čast uradne otvoritve razstave je pripadla državni sekretarki na ministrstvu za kmetijstvo Tanji Strniša, ki je sicer tudi članica Društva kmečkih žena Dolenjske Toplice, jedi pa je blagoslovil topliški župnik Dušan Kožuh.

Pred odprtjem razstave so v dvorani KKC pripravili še praznični kulturni program program, za danes ob 15. uri pa je napovedano tekmovanje v sekanju pirhov.

B. B.

Galerija