FOTO: Kraljica metliške črnine Katarina Plut za gasilce

25.3.2018 | 13:30

Semič - Kraljica metliške črnine Katarina Plut je v Kulturnem centru Semič pripravila dobrodelno prireditev z naslovom Pomoč za pogumne. Katarina je že nekaj let članica treh prostovoljnih gasilskih društev, zato se dobro zaveda pomena gasilstva v družbi in tudi posledic, ki jih lahko prinesejo intervencije. Zaradi tega se je odločila za dobrodelni projekt, zbrani denar pa bo namenila Ustanovi za pomoč družinam ponesrečenih gasilcev Metoda Rotarja.

Na dobrodelnem koncertu, ki ga je povezovala Brigita Petric, so nastopili Mladi Belokranjci, oktet Konda, Kaja Grozina, Brigita Šuler, Gušti in Nina, ansambel Jureta Zajca, ansambel Blaža Hutevca, David Gorinšek, ansambel Prava stvar in Preloški muzikanti. Vsi so se odrekli honorarjem. Ob koncu prireditve je Katarina Plut izročila Tonetu Korenu, predsedniku upravnega odbora Ustanove Metoda Rotarja, ček z 2.520 evri, kolikor so na dobrodelni prireditvi zbrali z vstopnino. Na voljo pa so tudi promocijski paketi, izkupiček od prodaje pa bo prav tako namenjen za omenjeno ustanovo.

Iz Gasilske zveze Semič so Katarini poklonili slovesno uniformo, ob 10-letnici projekta kraljica metliške črnine pa je Plutova podelila dosedanjim kraljicam metliške črnine spominske lente. Prejele so jih Silvija Kostelec, Simona Žugelj, Petra Žabčič, Martina Bahor, Janja Hozner, Katja Jakljevič in Jana Štajdohar. Manjkala pa je Sandra Kapušin, ki je bila sicer edina kraljica metliške črnine dva mandata. V avli Kulturnega centra so pripravili tudi razstavo oblek dosedanjih kraljic metliške črnine.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

