Generator poskrbel za veliko energije

25.3.2018 | 14:05

Generator (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški klub LokalPatriot je sinoči znova zapolnila glasba domače godbe. Tokrat so oder zasedli člani novejše novomeške skupine Generator in navdušili tako tiste, ki so jih že imeli priložnosti spoznati, kot tudi svoje zdaj že nove privržence.

Skupina Generator je nastala na dan mladosti, 25. maja predlani na predlog znanega novomeškega kitarista Tomaža Zorka - Zoreta, ki je Anini Trobec in njenemu partnerju Josephu Whebi ob zaključku študija na glasbeni akademiji v Londonu predlagal, da bi, v kolikor bi prišla živet v Slovenijo, tu lahko naredili skupino. Predlog je bil, očitno, sprejet, Zore je k sodelovanju povabil nekaj res imenitnih novomeških glasbenikov, in zadeva je stekla.

Generator je, kot se je izrazil dr. Radoje Milić, ki ob delu na fakulteti za šport zelo rad v roke vzame tudi električno kitaro, tako rekoč družinsko podjetje. Člani skupine so med sabo tako ali drugače sorodstveno povezani. Tako imamo v skupini na pozavni in saksofonu brata Mitjo in Grego Turka, ritem sekcijo na bas kitari in bobnih sestavljata oče in sin Primož in Maksim Špelko, nekoliko bolj zapletene pa so družinske povezave pevke Anine Trobec - za klaviaturami sedi njen partner Joseph Wheba, kitaro pa igra mož njene mame. Taka je bila vsaj sinočnja zasedba, sicer pa vanjo sodita še kitarist Marko Turk - Tučo, sicer član skupine Dan D in ni brat prej omenjenih Turkov, in trobentač Denis Androic, ki živi v Amsterdamu in mu tokrat ni uspelo priti na nastop.

Glasba skupine Generator je zasvoljiv splet fusiona, jazza, skaja, reggaeja z elementi pankovske porednosti. V svoji originalni postavi, s katero bo Generator v kratkem izdal svojo prvo ploščo, je skupina devetčlanska, kar je danes vsaj v slovenskem prostoru že precej redek pojav, a prav to daje njihovi glasbi izjemno poln zvok z izrazitimi ritmi, veliko energije, močnimi harmonijami in tempom, v katerem skozi ves nastop ne popuščajo. Z vsem tem predstavljajo prijetno osvežitev slovenske glasbene scene, čeprav tudi z besedili v angleščini in hrvaščini opozarjajo, da jim državne in nacionalne meje ne predstavljajo ne pregrad ne ovir.

I. Vidmar

