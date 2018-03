Mladinci zlahka do finala, potem pa …

25.3.2018 | 17:15

Najboljšega košarkarja Krke Jakova Stipaničeva je pod košem takole ustavil najboljši igralec turnirja Rus Alexander Shashkov. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Mladinci košarkarskega kluba Krka so se na finalnem turnirju državnega prvenstva, ki je od četrtka potekalo v novomeški športni dvorani Marof, tako rekoč sprehodili do finala, kjer jih je na poti do novega naslova državnih prvakov ustavil domžalski Helios.

V četrtkovem četrtfinalu so mladi košarkarji Krke suvereno z 71:49 premagali ljubljanskega Slovana, v petek pa v polfinalu še z 71:54 kranjski Triglav. Na četrtfinalni tekmi se je z 20 točkami izkazal Miha Škedelj, Jakov Stipanićev pa je ob 14 točkah zbral še 15 skokov in 6 asistenc, Martin Jančar Jarc je dosegel 13, Rok Vidrih pa 10 točk. Miha Škedelj je bil s 16 točkami tudi najboljši strelec polfinala, Jakov Stipanićev je ob 10 točkah zbral tudi 9 skokov, Martin Jančar Jarc pa je bil s šestimi asistencami najboljši podajalec, dosegel pa je tudi deset točk. S 13 točkami se je izkazal tudi Rok Vidrih, deset točk pa je dosegel še Luka Smodiš.

Žal se je mladim novomeški košarkarjem danes ustavilo. Potem ko so dobili prvo četrtino tekme z Domžalčani z 18:15 in odšli na odmor z eno točko zaostanka (31:32), so začeli gostje v drugem polčasu na krilih izvrstnega, 210 cm visokega Rusa Alexandra Shashkova hitro višati razliko, ki je sredi tretje četrtine presegla mejo desetih točk, na začetku 17. minute pa so Domžalčani povedli s 50:34 in tekma je bila tako rekoč odločena. Novomeščani so se sicer trudili, da bi se vrnili v igro, a žoga nikakor ni hotela v koš. V Krkini ekipi je bil znova najbolj opazen Jakov Stipaničev, ki je bil s 16 skoki najboljši strelec in s 13 ujetimi žogami tudi najboljši skakalec Krkine ekipe. Miha Škedelj je k temu dodal 13 točk, osem skokov in štiri asistence, njuni soigralci pa so bili premalo učinkoviti, saj so zadeli le 29 odstotkov metov iz igre, precej slabši od Domžalčanov pa so bili tudi v skoku, ki so ga tekmeci dobili s 46:39.

Naslov državnih prvakov so tako osvojili Domžalčani, Krka je bila druga, tretje mesto pa je z zmago nad Primorsko s 65:60 osvojil kranjski Triglav. Najboljši igralec finalnega turnirja je bil Alexander Shashkov, ki je bil z 19 točkami in 16 skoki tudi prvi igralec finala.

Igor Vidmar

