Odbojkarji so znova v igri

25.3.2018 | 19:35

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Odbojkarji novomeške Krke so sinoči v četrtem krogu zelene skupine prve slovenske odbojkarske lige doma s 3:1 premagali GEN-i iz Nove Gorice oziroma iz Prvačine, se z njimi znova po točkah izenačili in tako ostali v igri za obstanek v prvoligaški druščini. O njihovem obstanku bosta tako odločala zadnja dva kroga, v katerih se bosta zadnjeuvrščeni ekipi Krka in GEN-i pomerili s prvouvrščenima v zeleni skupini Črnučami in kranjskim Triglavom.

Krka : GEN-I Volley 3:1 (23, -22, 16, 17)

Krka: Ožbalt (libero), G. Erpič 5, Vrhovšek 12, Kosmina 15, Borin (L), U. Erpič, Kafol, Pucelj 2, Bregar 16, Lindič, Klobčar, Renko, Turk 15, Dimič.

GEN-I Volley: Filiputti 6, Gadnik 15, Rjavec (L), , Godnič 3, Krašna, Paliska 12, Kavčič 8, Marušič, Perović 9.

Lestvica: 1. Črnuče 26, 2. Triglav Kranj 26, 3. GEN-I Volley 15, 4. Krka 15.

I. V.