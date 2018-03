Gasilci sinoči dvakrat v Brezje

26.3.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.30 uri je v Brezju v Novem mestu gorela vsebina komunalnega zabojnika za odpadke. Gasilci GRC Novo mesto so požar pogasili. Poklicni gasilci so tja odhiteli tudi ob 22.02, ko so v Brezju poleg komunalnega zabojnika gorele smeti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ,

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA 1997,

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TGRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU.

ENadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ ZALOG,

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PEKARNA LOČNA,

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju naslednjih TP: Gorenji Mokronog med 11.00 in 14.00, Trbinc izvod Kramar med 11.00 in 14.00, Skrovnik med 08.00 in 10.30 ter Gora v Vrheh med 08.00 in 10.00. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica Šola, Kostanjevica Grad 2 med 6. in 7. uro ter med 13. in 14. uro, Kostanjevica grad, Orehovec, Ivanjše Grič, Male Vodenice med 6. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Srednje Arto, Dolenja Lepa vas med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sobenja vas izvod Globočice med 11. in 13. uro.

