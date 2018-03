Pred vrati akcije pomladanskega čiščenja okolja

26.3.2018 | 08:25

Foto: Občina Krško

Krško - Občina Krško skupaj s krajevnimi skupnostmi, organizacijami in društvi tudi letos pristopa k akcijam čiščenja okolja oz. odstranjevanju odpadkov v naravi in bivalnem okolju. Zato vabijo vse, ki načrtujejo akcije čiščenja okolja, da jim najkasneje do 19. aprila posredujejo podatke, so sporočili iz krške občine.

Če se želi posamezna krajevna skupnost, organizacija ali društvo vključiti v akcijo pomladanskega čiščenja, naj to do omenjenega datuma pisno sporoči namen na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško oz. elektronski naslov darko.anzicek@krsko.si s pripisom "Za akcijo pomladanskega čiščenja okolja" ter navede okvirni datum akcije, točen datum bodo uskladili z izvajalcem za postavitev kontejnerjev in odvoz kontejnerjev z odpadki, lokacijo akcije z določenim mestom za postavitev kontejnerjev in kontaktno osebo (točen naslov in telefonsko številko), so zapisali v sporočilu za jvanost.

Podrobnejše informacije in navodila so sicer objavljena na spletni strani Občine Krško.

M. Ž.