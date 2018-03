FOTO: Najboljša je bila Fabjanova

26.3.2018 | 09:30

Škocjan - Turistično društvo Škocjan na Dolenjskem je v sodelovanju z društvom vinogradnikov v soboto v gostilni Luzar pripravilo 13. Škocjansko salamijado. V oceno so prinesli 38 vzorcev, od tega 18 iz škocjanske občine, ostalo pa iz sosednjih, letos prvič tudi iz Bele krajine.

Salame je ocenjevala 6-članska strokovna komisija s predsednikom Dragom Košakom. Kot so povedali člani komisije, so bile salame zelo kvalitetne. Za popestritev večera so poskrbele pevke skupine Klasje, članice kulturnega društva Dr. Ignacija Knobleharja.

Podelili so priznanja za prvih 10 mest, ostalim pa zahvalo za sodelovanje. Najbolje ocenjena je bila salama Jožeta Fabjana iz Šentjerneja, drugo mesto je s svojo mesnino zasedel Karl Udovč, tretjega pa Jože Petkovšek iz Leskovca pri Krškem.

"Kot že nekaj let, smo podelili priznanja tudi prvim trem iz domače občine, to so prvi Karli Udovč, drugi Milan Janežič in tretji Janez Lenart," je sporočila predsednica TD Škocjan Jožica Lindič.

Rezultati so v prilogi.

J. A., Foto: Marko Kirar

Galerija