Mobilni teden topliških učencev in njihovih gostov iz tujine

26.3.2018 | 09:30

Dolenjske Toplice - Od 12. do 16. marca smo na OŠ Dolenjske Toplice gostili partnerske šole, s katerimi sodelujemo v projektu Erasmus+ - Mlad podjeten Evropejec. V okviru mobilnosti so nas obiskali učitelji in učenci iz Poljske, Hrvaške, Grčije in Italije. Temeljni cilj projekta je povečati kompetenco podjetništva pri učencih, ki jo razvijamo preko različnih dejavnosti, izvedenih v vsaki partnerski šoli. Na naši šoli smo do sedaj že osnovali mini šolsko podjetje, organizirali smo različne delavnice na temo podjetništva in kreiranja poslovnih idej, na nivoju celotne šole smo izvedli podjetniški dan dejavnosti v prednovoletnem času, na katerem smo izdelali in kasneje na bazarju prodajali lastne izdelke, srečali smo se z lokalnimi podjetniki in podjetji. Pri teh dejavnostih so se učenci učili ravnati z denarjem, se učili o pomenu reklamiranja, priprave ponudbe za na trg in o možnih načinih prodaje izdelkov. Erasmus+ projekt pa nam v času sodelovanja omogoča mobilnosti v vsako od sodelujočih držav, kjer si nova znanja in ideje izmenjujemo.

Vsaka mobilnost je izvedena tako za učence, kot učitelje in traja cel delovni teden. V dopoldanskem času šola gostiteljica pripravi učnih program, ki ga popestri s spoznavanjem države, v kateri se mobilnost izvaja. Prav posebno doživetje pa za učence v tednu mobilnosti predstavlja bivanje pri prijateljih in njihovih družinah.

Pripravili smo pester program, ki je naše goste navdušil. Prav tako jih je navdušila naša dežela s svojimi lepotami in prijaznostjo.

V ponedeljek nas je v prostorih občine sprejel župan, Jože Muhič. Po prijazni dobrodošlici so se gostje na kratko predstavili, povedali so, kakšna so njihova pričakovanja in iz kakšnih šol prihajajo. Nato nas je po Toplicah na vodeni ogled popeljal Primož Primec, ki nam je povedal tudi nekaj o zgodovini kraja. Za goste smo zaigrali gledališko igro Pekarna Mišmaš, nato pa smo odšli v šolo. Prve zadržke ob druženju smo prebili z delavnicami timskega povezovanja, Team buildinga, nato pa smo na prireditvi v okviru dneva odprtih vrat šole, predstavili vse države gostiteljice, ki so za nas pripravile tudi kratke predstavitvene točke. Po prireditvi smo imeli bazar, na katerem je vsaka država udeleženka projekta pripravila stojnice za prodajo izdelkov šolskih podjetij. Denar od prodaje vsaka šola nameni v dobrodelne namene, kar je tudi eden od ciljev projekta.

V torek smo obiskali tovarno Krka in si ogledali njihov objekt Notol II, v njem pa proizvodnjo, skladišče in pakirnico. Sledil je obisk Srednje ekonomske šole, na kateri smo imeli najprej dobro kosilo, nato pa smo se udeležili delavnic podjetništva, fotografije in filma. V njihovem studiu smo posneli kratko oddajo Erasmus+ News, kjer smo v vseh jezikih šol partneric na kratko predstavili dogajanje v njihovih državah. Razvijali smo podjetniške ideje in s profesionalno fotografsko opremo, naredili portretne fotografije udeležencev. Potem smo se sprehodili čez Marof in uživali v čudovitem razgledu na okljuk reke Krke in mesto. V Podjetniškem inkubatorju Podbreznik so nam predstavili njihovo ponudbo, učenci pa so se predstavili s kratkimi motivacijskimi govori za prodajo njihovih izdelkov, imenovanim Pitch.

Lepo sredino vreme nam je bilo naklonjeno za izlet po Sloveniji. Obiskali smo smučarsko središče Krvavec, ki se nam je predstavilo v vsej svoji veličini. Vsi gostje so bili nad zimsko idilo zelo navdušeni in marsikdo je prvič obiskal takšno smučišče in se peljal z gondolo in sedežnico. Naslednja ogledna točka je bila seveda ena največjih znamenitosti Slovenije, to je Postojnska jama. Na poti do Ljubljane smo se ustavili na Brezovici, v gostilni Pr'Kopač, v kateri so poskrbeli, da naši želodčki niso bili lačni. Zaradi dežja smo si žal Ljubljano ogledali zgolj panoramsko iz avtobusa.

Četrtek je bila načrtovan za ogled Medene poti. Pot pod noge nas je najprej pripeljala do Čebelarstva Šercelj. Čebelar Blaž nam je predstavil svoj poklic in pripravil bogato pokušino različnih vrst medu in medenih izdelkov. Ob precej mrzlem vremenu nam je zelo prijal tudi vroč čaj z medom. Pot smo nadaljevali do destilarne in čokoladnice Berryschka. Gospoda Samo in Jože Kenda sta nam predstavila zgodovino svojega podjetja in razkazala njihovo proizvodnjo. Spoznali smo postopek izdelave brinjevega žganja in eteričnih olj, brbončice pa so začele delovati predvsem ob pogledu na njihovo čokoladnico. Seveda smo čokolado tudi poskusili. Po ogledu smo odšli v gostišče Kolesar na okusno kosilo.

V petek smo se vrnili v šolske prostore, kjer smo preigrali podjetniške igre, ki so jih učenci izdelali v okviru dejavnosti na svojih šolah in na koncu izbrali najljubšo. Razveselili smo se razglasitve, da je bila za najbolj zanimivo igro po napetem točkovanju izbrana prav naša – Podjetniški activity. V popoldanskem času smo izvedli kuharske delavnice, s katerimi smo našim gostom želeli približati način priprave slovenskih jedi. Društvo podeželskih žena je prikazalo pripravo jabolčnega zavitka in pletenic. Šef Robert Gregorčič iz Oštarije nam je skuhal ajdovo kašo z gobovo omako in ocvirki, Berta Grmek pa je skuhala goveji golaž. Nekateri lačni od prepričljivih vonjav, drugi od prijetnega druženja, smo komaj pričakali zasluženo pojedino. Ob koncu mobilnosti je ravnateljica podelila potrdila o udeležbi in vsakemu gostu tudi predala darila. Kot zaključek druženja smo v šolski telovadnici organizirali ples za učence vključene v projekt. Nato pa so tekle solze slovesa, saj takšni dogodki sklepajo prijateljstva, naredijo nepozabna doživetja in puščajo spomine.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali, da smo mobilnost dobro izpeljali. Zahvaljujemo se Destilarni in čokoladnici Berryschka za voden ogled podjetja, degustacijo in bogato donacijo daril za gostujoče učitelje, čebelarju Blažu Šerclju za predstavitev čebelarstva in pokušino izdelkov, šefu Robertu Gregorčiču za pripravo okusne ajdove in prosene kaše, Berti Grmek za slasten golaž in Društvu podeželskih žena za pomoč in izvedbo kuharskih delavnic ter peko peciva. Zahvaljujemo se tudi tovarni Adria Mobil d. o. o. ter Občini Dolenjske Toplice za donacijo daril za gostujoče učitelje in učence. Zahvaljujemo se Tovarni zdravil Krka d. d. in Podjetniškemu inkubatorju Podbreznik za poučen in zanimiv ogled ter prijazen sprejem. Prav tako se zahvaljujemo Srednji ekonomski šoli, profesorici Mateji Nemanič ter njenim kolegom in dijakom, ki so nam pripravili zanimive delavnice. Posebna zahvala gre tudi vsem družinam, ki so v tednu mobilnosti prijazno odprle svoja vrata učencem in zanje poskrbele.

Radi bi povedali še to, da v tem letu naša šola diha podjetno, in da je v podjetniški duh vključen tako celoten učiteljski kolektiv, kot tudi tehniško osebje. Še posebej pa bi radi izpostavili ožji tim učiteljev, ki je poskrbel, da je, kot so dejali gostujoči učitelji, izveden program mobilnosti tekel »kot švicarska ura«. Vodja tima, mag. Rosana Dular, ostali člani tima pa so: ravnateljica Maja Bobnar, Antonija Jenič Miklavčič, mag. Helena Arzenšek Krajačič, mag. Urška Bučar, Nina Pavlin, Mateja Hočevar in Marija Murn.

Mag. Rosana Dular in mag. Urška Bučar,

OŠ Dolenjske Toplice

Galerija