Dan Downovega sindroma na OŠ Milke Šobar – Nataše

26.3.2018 | 09:50

Črnomelj - Povezanost šole z lokalnim okoljem daje učencem izkušnjo sprejetosti in ljubezni. Učenci na šoli s prilagojenim programom se soočajo z mnogimi izzivi, a to jih ne omejuje, da ne bi svojega življenja živeli v polnosti. Zato smo letos na OŠ Milke Šobar – Nataše iz Črnomlja obeležili Svetovni dan Downovega sindroma - Dan DS 21 v obliki dobrodelnega sodelovanja.

V sodelovanju s Picerijo Belokranjka smo v sredo, 21. marca, pripravili dobrodelni dogodek Dan DS 21. Goste so z unikatnim Burgerjem DS 21 postregli učenci naše šole in dogodku dali pridih nagajivosti. Dejavnosti so bile izvedene v sklopu projekta Program dodatnega usposabljanja.

Odličen večer z zgodbo s srcem so omogočili sodelavci Picerije Belokranjka, Zaposlitveni center Janez dela, strokovni delavci šole, bivši učenci in vsi, ki so nas podprli z nakupom ali kako drugače. Del zbranih sredstev bo namenjen za učne pripomočke učencev OŠ Milke Šobar – Nataše.

Katarina Konda

