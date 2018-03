Na koncu so znova na začetku

26.3.2018 | 10:30

Nekdanji dom upokojencev Brežice je prazen, odkar so v bližini zgradili novega. (Foto: M. L.)

Brežice - Zamisli, da bi sedaj prazni stavbi nekdanjega brežiškega doma upokojencev vrnili življenje, grozi razkroj. Občina Brežice se taki črni prihodnosti objekta upira premišljeno in vztrajno, pri tem tudi vladni organi vztrajno, a očitno nepremišljeno izvajajo svojo politiko.

Občina Brežice je, kot pojasnjujejo v županovem kabinetu, v preteklosti sporočila ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pobudo, da bi na občino prenesli večino objekta doma upokojencev, ko bodo v Brežicah zgradili nov dom upokojencev. Občina je s tem seznanila ministrstvo takoj, ko se je to odločilo za gradnjo nove brežiške stavbe za organizirano bivanje starejših.

Uradne Brežice so pojasnile, da dom upokojencev stoji na občinski zemlji in da so ga zgradili s samoprispevkom občanov. Ministrstvo je to informacijo pospremilo z napovedjo, da bo obdržalo kletni del, v katerem bo uredilo prostore za VDC Krško, ki sicer že ima varovance v Brežicah.

»Argumenti občine za prevzem objekta so bili in so še vedno naslednji: občina potrebuje dodatne prostore za bivalne enote in za društva. Stavba starega doma bremeni oskrbovance novega doma upokojencev, ki so večinoma občani brežiške občine, saj tudi prazna stavba povzroča nekatere stroške. Dejstvo je, da je država slab gospodar svojih nepremičnin,« pravijo na občini Brežice. Dokaz za tako slabo gospodarjenje je po navedbi občine zdaj propadajoči objekt bivše teritorialne obrambe. Ta stavba, ki je blizu doma upokojencev, je v lasti Republike Slovenije oziroma ministrstva za obrambo, katerega last je tudi več stanovanj in nepremičnin v mestu.

Občina in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta si v letu 2014 izmenjala več osnutkov pogodbe o prenosu lastništva. Strokovne službe občine so pri tem napisale pripombe v zvezi s pogoji prenosa, lastništvom in omejitvijo razpolaganja z nepremičnino.

»Zahtevno usklajevanje predloga pogodbe za prenos lastništva je potekalo do leta 2016, ker se je ministrstvo slabo odzivalo na spodbude občine pri reševanju zadeve,« pravijo na občini. V letu 2016 pa sta ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in župan občine Brežice dorekla vsebino pogodbe.

Na nujnost ureditve ustreznega prenosa lastništva stavbe nekdanjega Doma upokojencev Brežice ves čas opozarja tudi javni socialno-varstveni zavod za odrasle osebe Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, pod katerega spada enota Dom upokojencev Brežice. Dom upokojencev že vse od leta 2014 bremenijo tudi stroški starega objekta, kot sta gretje in elektrika. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je občino Brežice v novembru 2017 povabilo na sestanek, na katerem naj bi dorekli odprta vprašanja glede prenosa nekdanjega doma upokojencev na občino. Toda na tem sestanku, čeprav sta župan občine Brežice in ministrica že v letu 2016 dorekla vsebino pogodbe o prenosu, pogodbe niso podpisali.

»Nenadoma je ministrstvo ugotovilo, da zaradi pripomb, ki jih je na predlog pogodbe o prenosu podalo ministrstvo za javno upravo, brezplačen prenos nepremičnin na podlagi predpisov o stvarnem premoženju ni možen. Zato so občino napotili, da začne nov postopek za prenos na podlagi zakonodaje o skladnem regionalnem razvoju na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako pa so občino obvestili, da po njihovem mnenju prostori, ki naj bi bili namenjeni za izvajanje dejavnosti varstveno-delovnega centra, s čimer so tudi pogojevali pogodbo za prenos lastništva, v tej stavbi niso primerni,« pojasnjujejo na občini.

Predstavniki občine so bili nad takim izidom neprijetno presenečeni, saj je bila ves čas pogovorov o prenosu lastništva država tista, ki je predvidela celoten postopek prenosa lastništva. Po mnenju občine je ministrstvo ravnalo neodgovorno, saj očitno ni preverilo osnovnih pogojev prenosa lastništva pri soglasodajalcih. Brežice so se tako znašle spet na začetku postopka za prenos lastništva objekta nekdanjega doma upokojencev Brežice v last občine. Ta je po vseh omenjenih že opravljenih postopkih zdaj že znova oddala vlogo za prenos premoženja, tokrat na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, procedura pa poteka natančno v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Uradniški mlini na vladni osi bi se v smeri brežiške želene rešitve primera utegnili zavrteti. A to se gotovo ne bo zgodilo kmalu, saj zaradi odstopa premierja ministrstva vsaj do volitev tovrstnih tem ne bodo obravnavala.

Članek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista.

M. Luzar