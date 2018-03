Nova urgenca in laboratorij

Ko bodo v črnomaljskem zdravstvenem domu uredili nov vhod v urgentno ambulanto, bo razbremenjen glavni vhod v dom. (Foto: M. B.-J.)

Črnomelj - V Zdravstvenem domu (ZD) Črnomelj je predviden satelitski urgentni center. Po zagotovilih iz ZD Črnomelj je vhod v obstoječo urgentno ambulanto neprimeren, saj predstavlja del glavnega vhoda v ZD, kar povzroča precej težav. Med drugim se med seboj prepletajo pacienti, ki prihajajo v urgentno ambulanto, in ostali, dohod v dom pa ovirajo tudi reševalni avtomobili.

V ZD se zavedajo, da bodo v naslednjem srednjeročnem obdobju morali poleg garaž zgraditi nove prostore. S tem bodo zagotovili povsem ločen vhod v urgenco ter hkrati hitrejše izvoze, saj bodo vsi avtomobili v bližini urgence, cesta za izvoz pa bo dostopnejša. V prostorih nad urgenco nameravajo urediti laboratorij, saj so sedanji prostori premajhni in imajo slabo prezračevanje. Naložbo, ki je ocenjena na 830.000 evrov, načrtujejo uresničiti v letih 2019 in 2020, sofinancirali pa naj bi jo črnomaljska in semiška občina.

Ministrstvo za zdravje ima v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva od leta 2016 do 2025 z naslovom Skupaj za družbo zdravja med drugim navedeno, da bodo širili referenčne ambulante in uvajali nove preventivne pristope v vseh ambulantah na primarni ravni in v lekarnah. Tako bodo zagotovili enako dostopnost do preventivnih programov za vse, posebno pozornost pa bodo namenili ranljivim skupinam. Zato bodo v črnomaljskem ZD nadgradili in razširili preventivne dejavnosti, ki bodo prispevale k ozaveščanju lokalnega prebivalstva o pomembnosti skrbi za lastno zdravje. Ker za te namene nimajo ustreznih prostorov, v letošnjem in prihodnjem letu načrtujejo gradnjo Centra za krepitev zdravja. Predvidevajo, da bodo projekt, ki naj bi po ocenah veljal dobrih 650.000 evrov, sofinancirali črnomaljska in semiška občina ter ministrstvo za zdravje.

V letošnjem letu pa v ZD načrtujejo tudi nakup reanimobila, ki bo veljal 130.000 evrov, pri nabavi pa bi mu pomagali tudi črnomaljska in semiška občina.

