Kolesarji z blagoslovom začeli sezono

26.3.2018 | 13:40

Zbrane sta nagovorila med drugimi Zvone Košmerl (tretji z leve) in Robert Kosaber (v sredini), obred je vodil župnik Fonzi Žibert (levo). (Foto: M. L.)

Cvetna nedelja je bila, zato so delili tudi majhne butarice. Foto: M. L.)

Aktiv kmečkih žena Šmarčna je pogostil udeležence. Na fotografiji je nekaj njegovih članic (z leve): Nada Felicijan z vnukinjo Laro v naročju, Marjeta Dobovšek, Marjana Felicijan z vnukinjo Teo in Tadeja Dolinšek. (Foto: M. L.)

Šmarčna - Kolesarsko društvo Sevnica je z včerajšnjim srečanjem in blagoslovom kolesarjev pri cerkvici na Šmarčni simbolično začelo novo kolesarsko sezono.

Da je kljub še nekoliko hladnemu vremenu napočil čas za začetek kolesarjenja, je v pozdravnem nagovoru menil tudi Zvone Košmerl, nekdanji predsednik Kolesarskega društva Sevnica.

Sedanji predsednik Robert Kosaber je pozdravu dodal še nekaj besed o delovanju društva ter zahvalo prebivalcem Šmarčne, da sprejmejo v svoj kraj tak kolesarski dogodek. Domačin Vinko Knez je kolesarjem zaželel, da dosežejo zastavljene cilje, hkrati pa jih je povabil na tako srečanje tudi prihodnje leto.

Na dogodku, s katerim so želeli kolesarje in ljubitelje rekreacije na prostem tudi opomniti na varno rabo cest, kolesarskih stez, pločnikov in drugih javnih površin, je obred vodil boštanjski župnik Fonzi Žibert. Kot je rekel pri tem, so kolesarji z udeležbo na srečanju nakazali toplejše dneve.

Po blagoslovu je aktiv kmečkih žena Šmarčna pogostil udeležence.

M. L.

