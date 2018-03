Krkin Teden humanosti in prostovoljstva kot zgled širši skupnosti

Novo mesto - »Sodelavka, krkašica, prostovoljka je ob eni prejšnjih akcij povedala, da se dobrota obrestuje in v naših srcih rodi veliko notranjega zadovoljstva. Rekla je tudi, da večina nas potrebuje samo eno majhno spodbudo, en vzor. In potem velja tisto: enkrat prostovoljec, vedno prostovoljec,« je ob današnji predstavitvi letošnjega, sicer že sedmega Krkinega Tedna humanosti in prostovoljstva dejala njihova vodja za odnose za javnostmi Elvira Medved.

Uporabniki novomeškega VDC-ja se že veselijo družbe krkinih prostovoljcev.

Kot je znano, novomeška tovarna od nastanka leta 1954 podpira lokalno in širše okolje, na področju športa, kulture, izobraževanja ipd., v omenjenem tednu pa se tem aktivnostim izdatno pridružijo še zaposleni. Njihove prostovoljne akcije sicer potekajo skozi vse leto, ena bolj množičnih in z dolgoletno tradicijo med krkaši je vsekakor krvodajalstvo, a v zadnjih letih jih pod skupno streho zberejo v okviru omenjenega tedna. »Vodstvo nas pri tem podpira tako, da se nam prostovoljne aktivnosti v delovnem času štejejo v redni delovni čas. V tem tednu vlagamo v prostovoljstvo prav zaposleni,« je še dodala na novinarski konferenci, ki je letos potekala v bršljinski enoti Varstveno delovnega centra Novo mesto.

Direktorica VDC Novo mesto Romana Trpin je povedala, da imajo trenutno 165 uporabnikov, »in sicer v dveh oblikah storitve. Prva je storitev varstva, vodenja in zaposlitev pod posebnimi pogoji, to je t.i. dnevno varstvo, in sicer v Novem mestu v Bršljinu in Šmihelu ter v Trebnjem. Enako je z institucionalnim varstvom, tj. bivanjem kot posebni obliki varstva, kar imamo v obeh bivalnih enotah, na Cesarjevi v Novem mestu in na Glavarjevi v Trebnjem ter v zavodu samem.« S Krko po njenih besedah že vrsto let odlično sodelujejo, vsako leto jih posebej povabijo na Teden humanosti in prostovoljstva: »Dogovorimo se, kaj bi bilo najbolj primerno za naše uporabnike, od planetarija do kuhanja, letos si bodo ogledali konje. To je za uporabnike res veliko zadovoljstvo, ko se na tak način družijo s prostovoljci.«

V podjetju sicer zaposleni za vsako leto med svojimi vrstami izberejo tudi naj prostovoljca oz. prostovoljko. Za lansko leto so ta laskavi naziv s svojo humanitarnostjo osvojili krvodajalec in prostovoljec Boštjan Kmet, Polona Sladič, ki je skrbela za bolno sodelavko, pobudnica zbiranja zamaškov Snežana Ostojič ter krvodajalec in prostovoljec Andrej Radešček.

Letošnji Krkin Teden humanosti in prostovoljstva bo na različnih lokacijah potekal med 9. in 14. aprilom, ko bodo med drugim zbirali potrebščine, aktivno sodelovali pri pakiranju v Rdečem križu in Karitas, izvedli vrsto krvodajalskih akcij, obiskali domove starejših občanov in zavetišča za živali ter se povezali z društvi in zavodi oz. VDC-ji. Aktivnosti bodo sklenili z omenjenim dnevom odprtih vrat, ki bo 14. aprila.

