Z nožem napadel in poškodoval dva moška

26.3.2018 | 12:40

Foto: arhiv DL

Brežiški policisti so bili v soboto okoli 10. ure obveščeni, da naj bi v stanovanju v enem izmed blokov prišlo do spora, dve osebi pa naj bi bili poškodovani. Policisti so ugotovili, da je storilec z nožem napadel in poškodoval 22-letnega in 51-letnega moškega. Poškodovani žrtvi so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. 22-letnemu osumljencu, ki ju je napadel, so odvzeli prostost, ga pridržali in danes s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Novomeški kriminalisti okoliščine še preiskujejo, so sporočilu iz PU Novo mesto.

Nasilnežema prepovedali približevanje

Trebanjske policiste so v petek na pomoč poklicali zaradi nasilja v družini. Ti so se takoj odzvali, zaščitili žrtve in 48-letnemu nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja ženi in otrokom. Ugotovili so, da moški že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad vsemi družinskimi člani, v petek pa je ženo tako poškodoval, da so jo reševalci odpeljali v bolnišnico. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Nasilneža bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Zaradi nasilja v družini so v soboto v večernih urah v okolici Brežic posredovali tudi brežiški policisti. 27-letnega moškega, ki je pretepal partnerko, so obvladali z uporabo prisilnih sredstev, žrtev pa so oskrbeli reševalci in jo odpeljali v bolnišnico. Nasilnežu so prepovedali približevanje, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo.

Pijan povzročil nesrečo

Novomeški policisti so v petek zvečer okoli 21.30 pod drobnogled vzeli prometno nesrečo pri Mirni, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 32-letni voznik iz Ljubljane, ki je vozil proti Trebnjem. Zaradi vožnje po levem smernem vozišču je trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 27-letni voznik. Slednji se je v nesreči lažje poškodoval. Zoper povzročitelja nesreče, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti in je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligramov alkohola, bodo policisti na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Brez vozniške, pa še pregloboko pogledal v kozarec

Med kontrolo prometa v Čatežu ob Savi so policisti včeraj popoldne ustavili voznika Renault megana. Med postopkom so ugotovili, da 46-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,60 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil v hišo

V Sevnici je v petek popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Škode je za okoli 1000 evrov.

Vlom v prodajalno

V Dobrniču je v petek zvečer neznanec vlomil v prodajalno. Z vlomom je povzročil za 1000 evrov škode, zaposleni pa še preverjajo, katere predmete je odnesel.

14 tujcev nezakonito čez mejo

Na območju Črnomlja so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

M. Ž.