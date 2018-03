Spet je čas za Janka Orača

26.3.2018 | 18:15

Janko Orač (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Približno na devet let se zgodi, da ima novomeški slikar in grafik Janko Orač samostojno slikarsko razstavo v Dolenjskem muzeju. Prvič je v Galeriji Dolenjskega muzeja leta 1991 razstavljal še kot ljubiteljski slikar, tako rekoč na začetku svoje umetniške poti. Dve leti po diplomi na Visoki strokovni šoli za risanje in slikanje v Ljubljani je leta 1999 tam razstavljal drugič, leta 2008 pa se je na istem mestu someščanom z obširno pregledno razstavo predstavil tretjič. Njegovo četrto predstavitev so letos postavili v pritličje Jakčevega doma.

Naslov tokratne velike pregledne razstave Janka Orača v Dolenjskem muzeju je poveden - Grafika. Z grafiko je Janko Orač povezan že zelo dolgo, pravzaprav vse od srednješolskih let. Rojen je v Zibiki na Štajerskem, od tam pa ga je življenjska pot odpeljala v Ljubljano, kjer se je vpisal na srednjo grafično šolo, kjer se je srečal tako z grafiko kot tudi z likovno umetnostjo. Imel je srečo, saj je tam srečal dva profesorja, ki sta dijake rada in pogosto vodila na slikarske razstave po Ljubljani. Janka, ki je že v otroštvu rad risal, a bolj kot ne se je tej strasti posvečal le na skrivaj, je svet likovne umetnosti kar posrkal vase.

Po maturi je prišel v Novo mesto, kjer se je zaposlil v Knjigotisku in se vključil v tedaj ugledno likovno društvo Vladimirja Lamuta. Ves prosti čas je posvečal slikarstvu, sodeloval je na številnih slikarskih kolonijah in leta 1991 doživel prvo veliko samostojno razstavo. Danes si je skoraj nemogoče zamisliti, da bi v Galeriji Dolenjskega muzeja razstavljal ljubiteljski slikar. Prav ta razstava je bila v njegovem umetniškem razvoju prelomna. Dve leti po njej je bil med prvimi študenti na Visoki strokovni šoli za risanje in slikanje, leta 1997 pa tudi med njenimi prvimi diplomanti. V tako rekoč že zrelem obdobju je želel svoje znanje nadgraditi, tako da je vpisal podiplomski študij umetniške grafike na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu pri prof. Nevenki Arbanas.

Z razstavo Grafike se Janko Orač v Jakčevem domu predstavlja z izborom najnovejši del, ki so nastala v obdobju zadnjih šestih let, ki jih je svojevrstno zaznamoval tudi njegov podiplomski študij na akademiji v Zagrebu. Razstavlja tako nekoliko starejše grafike v tehniki suhe igle in barvnega lesoreza ter najnovejša dela dela velikega formata, ustvarjena v tehniki globokega tiska ter kombinaciji kalografije, globokega in visokega tiska.

I. Vidmar

