Požar v Siliku, nesreča na avtocesti, utopljenec v Kolpi

26.3.2018 | 18:15

Ob 6.45 sta na avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Drnovo trčili tovorni vozili. Ena oseba poškodovala, reševalci NMP ZD Novo mesto pa so jo oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri oskrbi poškodovane osebe in omejili iztekanje nevarnih tekočin iz tovora, ki ga je prevažalo eno od tovornih vozil.

Ob 11.39 je zagorelo v proizvodnji podjetja Siliko na Radni v občini Sevnica. Požar so pogasili zaposleni sami tako, da posredovanje gasilcev ni bilo potrebno. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so oskrbeli štiri zaposlene, ki so se nadihali dima.

Ob 11.50 so na Cankarjevi cesti na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in nudili pomoč reševalcem NMP Krško in Brežice pri prenosu obolele in poškodovane osebe do reševalnih vozil. Obe so prepeljali v SB Brežice.

Ob 8.01 je v Vukovcih, občina Črnomelj, potekala iskalna akcija utopljene osebe v reki Kolpi. Gasilci PGD Črnomelj in Vinica so ob pomoči potapljačev in čolna pregledali reko Kolpo od Vukovcev do Učakovcev, vendar utopljenca niso našli. Na kraju iskanja so bili prisotni tudi policisti PU Novo mesto.

B. B.