Nagradi GZS tudi Kralju in Golobu

26.3.2018 | 20:00

Ivan Kralj (Foto: B. B.)

Robert Golob (Foto: B. B.)

Novo mesto - Direktor šentjernejskega Arexa Ivan Kralj in predsednik uprave krške družbe Gen-I Robert Golob sta dva od osmih letošnjih prejemnikov nagrade Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Zbornica je nagrade gospodarstvenikom kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja podelila že petdesetič.

Ivan Kralj je leta 1994 ustanovil podjetje Arex v prostorih bivše Iskre Hipot. Po različnih prodajno-proizvodnih programih so se leta 2000 usmerili v obrambni program – strelivo, orožje in drugo dopolnilno opremo. Družba ustvari 16,2 mio evrov prihodkov in je imela v obdobju zadnjih treh let 3-krat višjo povprečno rast v primerjavi z rastjo v dejavnosti. Izjemne rezultate dosegajo tudi v rasti dobička, dodane vrednosti in izvoza. Z dodano vrednostjo na zaposlenega v višini 81.000 evrov so uvrščeni v prvo desetino družb v svoji dejavnosti. Družba je usmerila svojo prodajo predvsem na tuje trge, kjer ustvarijo 86 odst. prihodkov. Glavni izvozni trg je EU, sledi ZDA in Hrvaška. Kupci so ministrstva, industrija orožja in distributerji, preko katerih je Arex prisoten s svojimi izdelki v skoraj 50-ih državah.

Dr. Robert Golob je leta 2006 prevzel vodenje družbe Gen-I in jo v desetih letih popeljal iz lokalnega v globalnega trgovca z električno energijo. Prihodki družbe so v tem obdobju narasli iz 100 milijonov evrov na 1,6 milijard. Na slovenskem trgu so nastopili kot prvi neodvisni ponudnik električne energije in zemeljskega plina, danes dosegajo 40,9 odstotni delež gospodinjskih odjemalcev. Družba, ki ima 17 hčerinskih družb, posluje v 22 državah, kjer ustvarijo 78 odstotkov prihodkov. Z ustanavljanjem lastnih podjetij v tujini, fleksibilnostjo in odzivnostjo dosegajo visoko konkurenčno prednost na tujih trgih. Glavni prodajni trgi so Nemčija, Madžarska, Slovenija in Italija.

Nagrado GZS so prejeli še: Borut Čeh, Labena; Rado Čulibrk, NIKO; Branko Kamenšek, LEK veterina ; Matjaž Omladič, Novem Car Interior Design; dr. Mark Pleško, Cosylab; Iztok Špan, Tajfun Planina; in dr. Flora Cvetka Tinauer, EBA.

B. B.

