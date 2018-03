Kakšen razvoj mesta si želite v naslednjem desetletju?

Franci Bratkovič, Gregor Macedoni in Tjaša Kump Murn.

Dokument bo v javni razpravi do 16. aprila.

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni, direktor RC Novo mesto Franci Bratkovič in sodelavka s tega javnega zavoda Tjaša Kump Murn so včeraj predstavili predlog strategije razvoja MO Novo mesto v letih od 2015 do 2030. Dokument je od prejšnjega ponedeljka v javni razpravi, dostopen je na spletni strani, zbrani na novinarski konferenci na rotovžu pa so pozvali občane in občanke, da si ga preberejo in podajo morebitne pripombe oz. predloge do 16. aprila. Dokument želijo namreč sprejeti na majski seji občinskega sveta.

Predlog strategije je nastajal dve leti, pri čemer sta občinska uprava in RC sprva analizirala že obstoječe strateške dokumente občine, na delavnice povabila strokovno javnost, sledile so predstavitve in delavnice za posamična področja za širšo javnost in prvi osnutek analize prav tako ponudili v javno razpravo. »Delavnice v KC Janeza Trdine so bile dobro obiskane, dobili smo tudi konkretne predloge, ki smo jih lahko vključili v strategijo,« je danes med drugim povedala Kump Murnova in ob krajši predstavitvi dokumenta navedla, da je ta razdeljen na tri sklope, kot so promet, družbene dejavnosti ter gospodarske družbe in podjetništvo. Vsak vsebuje še vrsto podukrepov, »vsi ukrepi pa imajo tako investicijski kot programski del.«

Tako Macedoni kot Bratkovič sta poudarila, da gre za dinamični dokument, ki kaže na smer razvoja in želje lokalne skupnosti, ter da se bo v bodoče po enakem sistemu, kot je nastajal, tudi spreminjal. »Dokument v marsičem presega meje novomeške občine in je bil med pripravo za RC in ostale avtorje velik izziv. Je pa hkrati izziv za ostale občine, da sprejmejo podobne usmeritve, saj marsikateri projekt sega preko občinskih meja,« je rekel Bratkovič in povzel cilj: »Da bo MO Novo mesto čez čas bogatejša, pa ne le v materialnem smislu, ampak bogatejša na način, da bo tu živelo več prebivalcev, da bomo imeli več kakovostnejših delovnih mest, ki bodo izziv mladim, ipd.« »Včasih kvaliteta ni le rast, ampak tudi to, da znamo ohraniti tisto dobro, kar že imamo, denimo čisto okolje ipd.,« je dodal župan Macedoni in predlog strategije označil za »ravno prav strateški in ravno prav operativen«.

M. Martinović