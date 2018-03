Danes brez elektrike

27.3.2018 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Čistilna Mirna med 11.00 in 14.00; Mirna bloki med 8.00 in 10.30; ter Slepšek, Žalostna gora kamnolom, Žalostna gora, Brezovica Mokronog med 8.00 in 14.00.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUČA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od ponedeljka do petka, 30.3. 2018, od 8.00 do 15.00 zaradi del občasno prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 3 in TP LISEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Krško mesto med 6. in 7. uro ter med 13. in 14. uro na območju TP Kostanjevica Šola in Kostanjevica Grad 2, med 6. in 14. uro na območju TP Kostanjevica grad, Orehovec, Ivanjše Grič, Male Vodenice in med 9. in 12. uro na območju TP Kerinov grm, na področju nadzorništva Krško okolicapa med 12. in 14. uro na območju TP Srednje Arto in Dolenja Lepa vas.

M. K.