Stražani v Zalogu prepovedali obdelavo odpadkov, Ekosistemi z »zavezanimi rokami«

27.3.2018 | 10:00

Straški občinski svet je včeraj soglasno sklenil, da obdelave in zbiranja odpadkov v GC Zalog ne bo več.

Dr. Janez Ekart: "Če sta oba predloga zavrnjena, mi kot stroka ne vidimo več rešitve."

Straža - Na včerajšnji izredni seji straškega občinskega sveta so svetniki in svetnice soglasno v skrajšanem postopku spremenili občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko cono Zalog, s katerim so prepovedali zbiranje in obdelavo odpadkov na tem območju. To je bila ena od zavez lokalne skupnosti in tudi ena od zahtev tamkajšnje civilne iniciative po požaru v družbi Ekosistemi v lanskem poletju.

Kot je znano, je omenjena družba v vmesnem času izgubila okoljevarstveno dovoljenje in po besedah direktorja podjetja Gregorja Kovačiča imajo »zavezane roke«, kako speljati sanacijo požarišča. Po njegovih besedah želijo odpadke, ki niso zgoreli, izvoziti na Hrvaško, vplačali so vse zahtevane takse in pridobili za 680.000 evrov bančnih garancij, a še čakajo na dovoljenje hrvaških organov. Težave imajo še s pet tisoč tonami ožganih odpadkov, saj so jih zavrnile vse slovenske in tuje deponije, prav tako sežigalnice.

Težave in morebitne rešitve je na včerajšnji seji pojasnjeval dr. Janez Ekart: »Predlagali smo domešavanje, s katerim bi povečali kurilno vrednost in zmanjšali vlago teh odpadkov. Domešati bi morali okoli sedem tisoč ton odpadkov, rešitev smo predstavili ministrstvu za okolje in prostor (MOP), a je žal reklo, da niti kilograma odpadka na to lokacijo več! Ampak, oprostite, odpadki imajo neko zakonitost in ne moremo reševati stvari, če nimamo možnosti, po kateri se lahko te stvari rešujejo. To je bilo torej zavrnjeno s strani MOP, iskali smo spet druge rešitve, ena je, da jih homogeniziramo z mobilno enoto, s tem spet povečamo kurilnost in zmanjšamo vlago. Ampak dejstvo je, da tudi ta zgodba še ni dokončana, vloga za predhodni postopek je bila oddana na agencijo za okolje. Za to rešitev bi rabili okoli 129 dni, to bi se izšlo nekje pred poletjem, če bi takoj začeli, in skušali preko te variante te odpadke odstraniti, da dobijo drugi karakteristiko, drugo kvaliteto. Če sta oba predloga zavrnjena, mi kot stroka ne vidimo več rešitve. Na eni strani imamo prepoved odlaganja in noben upravljalec deponije takih odpadkov ne sme niti prevzeti, tu nimamo kaj. Zato še enkrat apeliramo, da nam po liniji stroke omogočite eno od teh variant in da jih lahko odstranimo, sicer ne vemo, kaj lahko sploh storimo.«

Na seji so o dosedanjih postopkih spregovorili tudi predstavniki Inšpektorata RS za okolje in prostor, kronologijo dogajanja pa je povzel tudi predstavnik civilne iniciative Franci Plut, ki je ponovil, da bodo ne le zaradi katastrofalnega požara, ampak tudi dogajanja glede obdelave teh odpadkov v prejšnjih letih, zagotovo vložili kazenske ovadbe, saj po njegovem prepričanju pristojne institucije niso ukrepale, ko bi morale, in onesnaženje okolja je trajalo dlje časa. »Če pravite, da jih je treba domešati ali kaj drugega, odpeljite vse skupaj in to počnite drugje, tu ne boste več!« je bil sinoči jasen Plut.

Na koncu so občinski svetniki in svetnice po krajši razpravi še sklenili, da so se seznanili s (počasno) sanacijo in da bodo skupaj s predstavniki CI sklicali sestanek na agenciji za okolje glede navedb predstavnikov Ekosistemov o predlagani homogenizaciji. Govora je bilo tudi o analizi izcednih voda, iz zadnjega dogovora z okoljskim inšpektoratom in občino pa po besedah župana Dušana Krštinca izhaja, da bo inšpektorat opravil te analize, a to zaradi snega in visokih voda v zadnjem času ni bilo mogoče oz. naj bi to zaradi bolj realnih ocen storili v kratkem.

Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista ta četrtek.

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni EKOLOGIJA ZA VSE Vsaka čast Franciju Plutu, da preganja to bando, ki misli da dela lahko zarado vsemogočnih vez dela kar hoče. Imamo še eno ZELO sporno deponijo in sicer deponijo zaplenjenih avtomobilov v kompleksu nekdanjega Novolesa, kamor se vozijo zaplenjeni avtomobili. TA PROSTOR TUDI SLUČAJNO NI PRIMEREN ZA TE ZAPLENJENE AVTOMOBILE, kajti so večinoma neregistrirani, slabo vzdrževani in jih njihovi lastniki spoh ne odpeljejo. Vsi avti imajo olja in goriva, katera tam iztekajo prosto po tleh. Lastnik Novolesa se je dogovoril z sodiščem - državo, katera sploh ne pogleda kam avte odlaga. To bo naslednja prijava in bo potrebno tem lastnikom, ki so prišli do zastonj lastnine očitno končno povedati da TAKO NE BO ŠLO!!! Preglej samo prijavljene komentatorje