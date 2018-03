Na avtocesti tovornjak trčil v tovornjak

27.3.2018 | 11:30

Foto: Arhiv DL

Včeraj zjutraj okoli 6.30 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti. Novomeški prometniki so opravili ogled in ugotovili, da je na odseku avtoceste, kjer izvajajo dela in promet poteka po polovici avtoceste dvosmerno, voznik tovornega vozila hrvaških registrskih oznak zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v tovornjak romunskih registrskih oznak. 51-letnega povzročitelja nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Zaradi povzročitve prometne nesreče in več kršitev, ugotovljenih ob pregledu tahografa, so mu izrekli globo.

Motorist padel

Metliški policisti so bili okoli 17. ure obveščeni o padcu mopedista v Dolah. 54-letni mopedist, ki je vozil iz smeri Drag proti Dolam, je izgubil oblast nad mopedom, zapeljal levo in padel. Povzročitelja nesreče, ki med vožnjo ni uporabljal varnostne čelade, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Okoliščine policisti še preverjajo.

Treznil se je na policiji

Med kontrolo prometa v kraju Anže so policisti PP Krško okoli 21.30 ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 62-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan pripeljal na državno mejo

Ponoči je na mejni prehod Metlika na vstop v Slovenijo, pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Bosne in Hercegovine. Policisti so opravili mejno kontrolo in 54-letnemu vozniku zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, ki je pokazal, da je v litru izdihanega zraka imel 0,91 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli v postopek na pristojno sodišče.

Bil je žejen

V Borštu pri Dvoru je v noči na ponedeljek nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo in odnesel steklenico alkoholne pijače.

Vlomil v prodajalno

Ponoči pa je v Velikem Gabru neznanec vlomil v prodajalno. Odnesel ni ničesar, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

Skrival se je na podvozju vlaka

Policisti PMP Dobova so med opravljanjem mejne kontrole tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, na podvozju našli skritega državljana Alžirije, ki se je skušal izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.